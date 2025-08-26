Sfida all’ultimo metrò
Ivan Albarelli
Sfida all'ultimo metrò
Cronaca
Baranzate, raid vandalico devasta la scuola primaria: danni ingenti
26 ago 2025
ROBERTA RAMPINI
Cronaca
Baranzate, raid vandalico devasta la scuola primaria: danni ingenti

Aule messe a soqquadro, rotti vetri e porte, distrutte le lavagna digitali, imbrattati i muri. Indagini in corso per individuare i responsabili, che hanno agito di notte

Baranzate (Milano), 26 agosto 2025 - Hanno distrutto le lavagne digitali, messo a soqquadro le aule buttando a terra banchi, sedie e armadi buttando a terra il materiale didattico. Rovesciato le macchinette del caffè e delle merendine. Svuotato estintori e imbrattato corridoi ed aule. Rotto vetri e porte.

Porte rotte

Raid vandalico all'interno della scuola primaria di via Mentana, alle porte di Baranzate. Secondo quanto ricostruito dall'amministrazione comunale e dai carabinieri della Compagnia di Rho i vandali, si sono introdotti nella scuola di via Mentana probabilmente dai campi che si trovano sul retro dell'edificio approfittando del periodo estivo. Quasi sicuramente sono rimasti all'interno della scuola a lungo, considerati gli ingenti danni.

Sono stati gli operai della ditta che stanno realizzando la nuova mensa i primi ad accorgersi dell'accaduto e informare il Comune. Sul posto si sono immediatamente recati il sindaco e il vicesindaco Matteo Malaspina, insieme ai tecnici comunali e al personale scolastico. "Siamo di fronte ad un gesto barbaro e vigliacco. L'unico obiettivo di questi delinquenti era solo quello di danneggiare patrimonio scolastico procurando un danno fine a sé stesso, per tutta la comunità - dichiara l'amministrazione comunale - Questo gesto vigliacco non ci impedirà di consentire ai nostri bambini di tornare in una scuola accogliente e funzionale".

Danni in tutto l'edificio scolastico

Proprio all'interno della scuola sono in corso una serie di attività per rendere la scuola primaria più accogliente, come la realizzazione della nuova mensa e l'adeguamento e sistemazione dell'impianto di riscaldamento, oltre alle manutenzione ordinaria delle aule e degli altri spazi. La stima dei danni non è ancora stata fatta, ma tra aule e corridoi imbrattati, materiale distrutto da ricomprare, sicuramente sarà onerosa. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per identificare i responsabili.

© Riproduzione riservata