Melzo, due operai sorpresi a rubare gasolio da una locomotiva: arrestati dalla Polfer

Melzo (Milano), 14 settembre 2024 – Gli agenti della Polfer hanno arrestato, in flagranza di reato, giovedì scorso, due italiani di 34 e 41 anni, allo scalo merci di Melzo, sorpresi mentre rubavano del gasolio dal serbatoio di una locomotrice ferma presso lo scalo. In particolare, a seguito di alcune denunce sporte da una società specializzata in servizi ferroviari che aveva lamentato diversi e ingenti ammanchi di carburante contenuti nelle locomotrici, la squadra di polizia giudiziaria della Polfer ha avviato un'attività investigativa al fine di sorprendere i ladri.

Il servizio di appostamento messo in atto dai poliziotti ha permesso, quindi, di individuare due uomini, dipendenti della stessa ditta vittima dei furti, una società specializzata in servizi ferroviari, i quali, di notte e mediante una pompa elettrica, hanno prelevavano circa 200 litri di gasolio dal serbatoio di una locomotiva. Il gasolio sottratto, poi, è stato travasato dai due uomini in apposite taniche che sono state riposte all’interno dell'auto di proprietà di uno dei due operai, parcheggiata in precedenza all’interno dello scalo. Vista tutta la scena, i poliziotti sono intervenuti, li hanno arrestati e hanno eseguito una perquisizione anche nelle abitazioni dei due fermati, dove sono state rinvenute altre taniche contenenti u n’altra importante quantità di carburante.