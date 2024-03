Cassolnovo, assalto al distributore di benzina: rubati mille euro dalla cassa self service

Cassolnovo (Pavia), 18 marzo 2024 - Un colpo fotocopia, del tutto simile, sia per l’obiettivo che per le modalità, a quello messo a segno solo una settimana fa a Casorate Primo.

Era circa l'1.30 di domenica 17 marzo quando i ladri sono entrati in azione a Cassolnovo, al distributore di carburante Q8 in via Circonvallazione Ovest (la Sp206). Anche in questo caso è stato tutto ripreso dall’impianto di videosorveglianza, ma i due malviventi avevano i volti coperti da cappucci e hanno lasciato fuori dal raggio d'azione delle telecamere il mezzo sul quale sono arrivati e poi fuggiti. Armati di un flessibile, hanno tagliato la colonnina del self service e portato via la cassa con i contanti, circa un migliaio di euro.

Un’azione rapida, compiuta nel breve tempo strettamente necessario per evitare di essere colti in flagranza, approfittando dell’orario notturno. Il furto è stato poi denunciato ai carabinieri, che hanno acquisito le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza e avviato indagini per cercare di individuare i responsabili.

Che possano essere gli stessi già entrati in azione proprio una settimana prima a Casorate Primo, ai danni del distributore di carburante IP lungo la provinciale 190, può essere al momento solo un'ipotesi, per le tante analogie tra i due colpi.