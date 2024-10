Rozzano, l’ultimo saluto a Manuel Mastrapasqua. Il pastore: “Ha lasciato un’impronta su ognuno di noi”

Rozzano (Milano), 21 ottobre 2024 - Centinaia di rozzanesi sono all’interno e all’esterno della chiesa evangelica Veritas, in via Cavour a Rozzano Vecchia, per il culto funebre per Manuel Mastrapasqua, ucciso nella notte tra il 10 e l’11 ottobre con una coltellata al petto sferrata dal reo confesso Daniele Rezza, 19 anni.

Manuel Mastrapasqua

Sul piazzale ci sono moltissimi amici e conoscenti e tante telecamere, tutte rigorosamente all'esterno della chiesa per volere della famiglia. Ad accogliere l'arrivo del feretro tantissimi palloncini bianchi e blu lasciati dai ragazzi di Area 51, con una scritta in ricordo di Manuel che volerà in cielo al termine del culto celebrato dal Pastore Keith Jones.

Palloncini bianchi e azzurri a Rozzano per l'ultimo saluto a Manuel Mastrapasqua

La cerimonia

La cerimonia è iniziata poco dopo le 15. “Non è facile salutare Manuel, il ragazzo che molti di noi conoscevamo, caro figlio, fratello, nipote, fidanzato, amico e oggi siamo qui in tanti in qualche modo per cercare di darci forza, per superare questo momento insieme – ha detto il pastore poco prima di iniziare ufficialmente il culto funebre –. Io vi ringrazio per esserci, sicuramente la presenza di tanti vale più di tante parole. Che parole si possono dire in un momento come questo? Credo che ci siano delle parole che possiamo dire che possono servirci di guida e di consolazione e cercheremo di esprimerne alcune per la presenza di tutti voi. Vi ringrazio in nome della comunità della chiesa evangelica. La famiglia vi ringrazia. Manuel aveva frequentato la nostra chiesa per diversi anni, ho dei ricordi molto freschi nella mia mente di lui dei momenti passati insieme. Siamo qui, in questo posto, da poche settimane. I miei ricordi mi portano a quando ci incontravamo ancora in via Toscana. Mi ricordo quel leggero sorriso che aveva sempre sul volto, diceva tanto di lui”.

"Manuel ci mancherà. Ha lasciato un'impronta indelebile su ognuno di noi. Di una cosa sono convinto ed è che lui avrebbe voluto vederci andare avanti".

Gli ex compagni di classe

Anche gli ex compagni di classe hanno ricordato Manuel: "Non troviamo le parole per esprimere il dolore che affligge ognuno di noi. Come possiamo rassegnarci all'idea che tu non ci sei più. Eri un ragazzo speciale, buono, onesto e molto riservato, con la tua timida presenza. Anche se inconsapevolmente ci aiuti a crescere. Solo ora purtroppo, in occasione di questa tragica circostanza, abbiamo l'opportunità e il dovere di ringraziarti con tutto il cuore. Mi raccomando però ogni tanto buttato l'occhio ancora qua giù per noi, ti vogliamo bene”.