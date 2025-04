Melegnano, fumetti e giochi. Il festival del Comics torna con stand raddoppiati

Fumetti, videogames, giochi da tavolo e cosplay. Dopo i 5mila visitatori totalizzati l’anno scorso, nel weekend del 12 e 13 aprile torna a Melegnano il festival del Comics, un evento che promette di richiamare appassionati e curiosi. Appuntamento dalle 10 alle 20 al castello mediceo per un’iniziativa promossa da Davide Carafòli e Raffaele Modini, in accordo col Comune e un circuito di sponsor.

Le novità dell’edizione 2025 partono dai numeri. Rispetto all’anno scorso, la superficie espositiva risulta più che raddoppiata, con 100 stand contro i precedenti 42. Fra gli espositori anche i Dylandogofili, associazione di appassionati del noto fumetto Dylan Dog. Gli ospiti della kermesse? Scrittori, doppiatori e influencer. Tra questi, Alessio Cigliano, doppiatore di Kenshiro, protagonista dell’omonimo cartone animato molto in voga negli anni Settanta e Ottanta. In scaletta anche un incontro col content creator Andrea La Greca. Ci saranno inoltre postazioni per i videogames, uno spazio per i giochi da tavolo e una mostra di lego (quest’ultima alla palazzina Trombini); via libera anche ai travestimenti cosplay. Il programma completo della manifestazione, con tutti gli orari e i dettagli, è disponibile sul sito melegnanocomics.com. L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione al link https://shorturl.at/tmXwu. A uso dei visitatori, verrà diffusa la mappa dei parcheggi disponibili in città; per chi arriva da fuori è comunque suggeribile raggiungere la zona con le linee S1 e S12 del passante ferroviario.

"Un evento che punta ad unire divertimento e creatività. Una festa anche per gli occhi, un volano per il commercio locale", osservano gli organizzatori, che puntano a catalizzare l’attenzione di un pubblico variegato per età ed interessi. "Dopo quella sperimentale del 2024, la seconda edizione di Melegnano Comics va nel segno di un consolidamento dell’iniziativa. Un evento che contiamo di rafforzare nel tempo", commenta il sindaco Vito Bellomo. Nella speranza di bissare il successo dell’anno scorso, soddisfazione è espressa anche dall’assessore al tempo libero, Jessica Granata.

A Melegnano le iniziative all’insegna della cultura, dello svago e dell’aggregazione proseguiranno dal 17 al 21 aprile con la 462esima Fiera del Perdono.