Vizzolo Predabissi, il medico di base sospeso si difende: “Io perito? Un’omonimia”

Vizzolo Predabissi (Milano), 6 gennaio 2025 – Dopo la sospensione di Luca Nascimbene, il medico di famiglia finito nel mirino dei Nas che ne stanno verificando requisiti e titoli di studio, da domani a Vizzolo Predabissi, paese di cerniera tra Milano e Lodi, in via Verdi 9 verrà attivato un ambulatorio temporaneo, ad uso dei 1.750 pazienti senza medico.

Vi si alterneranno i dottori Samuel Norsa e Federica Ciuffini. Così l’Asst Melegnano Martesana, competente sul territorio in materia di medici di base, e l’amministrazione di Vizzolo Predabissi, che ha messo a disposizione i locali, stanno cercando di tamponare il problema esploso e con la vicenda Nascimbene, il sedicente dottore, classe 1998, che aveva preso servizio come medico di base, a Vizzolo, il 2 gennaio, in sostituzione del dottor Ezio Mastropasqua, andato in pensione il 31 dicembre.

Per alcune ore, il 26enne ha effettuato visite e prescritto farmaci, poi è arrivato il brusco stop. Sotto la lente dei Nas, in particolare, la laurea in medicina, che Nascimbene sostiene di aver conseguito in Irlanda, e l’iscrizione all’albo dei medici: il suo nominativo non risulta nell’anagrafica dell’Ordine. “Mi dispiace soprattutto per i pazienti”, ha detto il 26enne appena saputo delle verifiche a suo carico.

L’indagine

Mentre i Nas mantengono il riserbo sugli sviluppi dell’indagine, sul territorio – e non solo – la vicenda continua a far discutere. “Questa situazione ha suscitato allarme tra i cittadini – afferma la sindaca di Vizzolo Luisa Salvatori –. La nostra amministrazione si ritiene parte lesa in merito all’assegnazione, effettuata dall’Asst Melegnano Martesana, del dottor Nascimbene. Pur riconoscendo che l’assegnazione è avvenuta secondo quanto previsto dalla normativa generale, l’amministrazione comunale critica fortemente la legge regionale in materia di riforma sanitaria. Continueremo a monitorare la situazione e collaborare con l’Asst per garantire il diritto alla salute”. In seguito a questa vicenda, Regione Lombardia ha annunciato che domani emetterà una circolare alle Asst, chiedendo di accertare preventivamente i requisiti dei medici sostituti, anche se questo, in base alla legge nazionale sulla pubblica amministrazione, non è previsto.

A Luca Nascimbene sono riconducibili diversi profili social, nei quali lo stesso afferma di essere un personaggio politico (vicino agli ambienti del centrodestra), ma anche un reporter e uno scrittore. Insomma, una figura poliedrica. In rete circola inoltre un curriculum di tale Luca Nascimbene, residente a Casteggio (lo stesso Comune pavese del sedicente medico), diplomato in elettronica ed elettrotecnica, e successivamente laureato in economia con un percorso di studi on-line. Nessuna menzione a studi di medicina. “Si tratta di un omonimo”, sostiene il 26enne.