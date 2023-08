McDonald's a Trezzo: 50 posti e corsia preferenziale per i residenti

A Trezzo apre McDonald’s e assume una cinquantina di persone part-time, il Comune ottiene una corsia preferenziale per i residenti. Accordo fra l’amministrazione e il colosso dei fast-food che il 4 settembre selezionerà i futuri dipendenti. Tutta l’operazione è in capo all’azienda che convocherà i candidati fornendo tutte le informazioni utili per il colloquio. Possono provarci persone fra i 18 e i 40 anni, studenti, genitori, "il tempo parziale permetterà di conciliare vita professionale con percorsi universitari, o impegni familiari", spiegano in Municipio. Per tutti ci saranno contratti stabili e possibilità di carriera. I trezzesi interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo [email protected] entro il 31 agosto. Per informazioni è possibile chiamare lo 0396095661, oppure scrivere a [email protected] lasciando il numero di telefono per essere ricontattati.

Bar.Cal.