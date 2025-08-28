Maxi retata al quartiere Crocetta tra occupazioni abusive e droga

Quattro egiziani denunciati per aver occupano abusivamente alcuni capannoni, due stranieri irregolari denunciati per violazione delle norme sull’immigrazione e quattro stranieri segnalati alla Prefettura di Milano come assuntori di sostanze stupefacenti. Operazione contro il degrado urbano martedì mattina nel quartiere Crocetta di Cinisello Balsamo.

I carabinieri della locale stazione, coadiuvati dai militari della sezione operativa della Compagnia di Sesto San Giovanni, della stazione di Bresso e di un elicottero del Nucleo Elicotteri di Orio al Serio (Bg), nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto del degrado urbano, dell’immigrazione clandestina e all’aumento della percezione di sicurezza da parte dei residenti, hanno passato al setaccio alcune aree più a rischio del quartiere Crocetta. Qui hanno sorpreso un 35enne peruviano e un 24enne egiziano, entrambi senza fissa dimora e senza regolare permesso di soggiorno. All’interno di alcuni capannoni di via Cantù sono stati sopresi quattro egiziani di età compresa tra i 21 e 26 anni, tutti senza fissa dimora, regolari e con precedenti penali. Dopo l’identificazione sono stati denunciati per invasione di edifici in concorso. Nell’ambito dello stesso controllo i carabinieri hanno fermato e segnalato alla Prefettura quattro stranieri trovati in possesso complessivamente di 7,2 grammi di hashish, 20 grammi di hashish e 0,30 grammi di cocaina.

Ro.Rampini