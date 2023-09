Maxi intervento a Pioltello: 20 cantieri per più sicurezza

"Gli interventi sono nati dalle segnalazioni degli abitanti: è la gente che ha indicato le priorità. Un’altra prova di partecipazione e di condivisione. L’anno scorso ci siamo concentrati su dossi e limiti di velocità per rendere il traffico più ordinato", quest’anno il Piano strade di Pioltello punta sulla sicurezza: 20 cantieri, 1 milione e 300 mila euro di investimento per riempire le buche in centro e in periferia. Un programma che "non lascia indietro nessuno", la riqualificazione messa a punto dal vicesindaco Saimon Gaiotto riparte da Seggiano, viale Monza, via Cile, via Brasile e via Panama. Sotto i ferri del Comune anche via Lombardia a Limito, via Tripoli a Pioltello Vecchia, "tutte arterie di grande passaggio". Nel caso di via Mozart, al Satellite, il rione multietnico dove si parlano più di cento lingue, si punta a "risolvere l’annoso problema del bivacco" per migliorare la qualità della vita; piano che si affiancherà al corposo restyling avviato con il bonus edilizio 110%.

Il maxi-intervento lanciato in Consiglio a fine luglio riguarda piste ciclabili, marciapiedi e una nuova illuminazione. L’obiettivo di questa ulteriore tranche di lavori "è valorizzare vie molto battute da chi ci vive e da chi viene da fuori". Organizzare "un calendario cercando di limitare i disagi non è stato semplice – ancora Gaiotto –, abbiamo ottimizzato tutto grazie alla sintonia con i partner, Cogeser e Cap, che provvederanno alle reti e ai sottoservizi senza sovrapposizioni e senza rischiare di vanificare lavori già completati". Una macchina quasi perfetta se non fosse per gli inevitabili mugugni degli automobilisti, "ci scusiamo, ma tutti gli sforzi saranno ripagati". La manutenzione "è un aspetto essenziale della nostra idea di città".

Bar.Cal.