Milano, 4 gennaio 2021 - E' stata allestita a Palazzo Marino la camera ardente per Marco Formentini, ex primo cittadino della città tra il 1993 e il 1997 che è scomparso il 2 gennaio 2021 a 90 anni. Il primo a rendere omaggio è stato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Una persona con una umanità straordinaria e un percorso politico alla ricerca sempre di idee e cambiamenti. Umanità e passione sono i motivi per cui Milano lo ricorderà", ha detto Sala che ha salutato i figli dell'ex primo cittadino presenti nel palazzo sede del Municipio meneghino. A chi gli chiede la possibilità di intitolargli una via, Sala ha risposto: "Senz'altro troveremo la formula per ricordarlo, c'è la regola dei 10 anni che è rigida e che lui da ex sindaco vorrebbe rispettare. Ma è senza dubbio meritevole", ha chiosato. Dietro il feretro sono stati posizionati i gonfaloni di Regione Lombardia, Città Metropolitana e comune di Milano. La camera ardente in Sala Alessi sarà aperta per tutta la mattina e alle 14.30 è previsto un ricordo dell'ex sindaco leghista. In città oggi è lutto cittadino.

L'ultima intervista di Formentini al Giorno risale allo scorso 3 settembre, quando aveva ricordato commosso il suo assessore alla Cultura Philippe Daverio, appena scomparso. Voce un po’ stanca, ma pensiero lucidissimo, Marco Formentini aveva raccontato le imprese dell’amico critico d’arte e i loro anni insieme a Palazzo Marino. Quattro mesi dopo, Formentini, sindaco di Milano dal 1993 al 1997, non c’è più, se l’è portato via una malattia di cui soffriva da tempo. Nato a La Spezia il 14 aprile 1930, vedetta partigiana quando aveva appena 14 anni, maturità classica, laurea in Giurisprudenza a Pisa con 110 e lode, Formentini ha vissuto varie vite, dal punto di vista professionale: dirigente della Comunità europea del carbone e dell’acciao (Ceca), segretario della Giunta regionale lombarda di Piero Bassetti negli anni Settanta, iscritto al Psi, manager di imprese private e poi, dopo un fatale incontro con Umberto Bossi nel 1990, capogruppo della Lega alla Camera nel 1992 ed eurodeputato nel 1994. Ma l’esperienza che più gli è rimasta addosso è quella di sindaco. Nel 1993 Milano non era più la Capitale morale del Paese, era ormai additata come Tangentopoli. La vittoria di Formentini fu come un voltar pagina. I milanesi scelsero in massa il Carroccio, che raggiunse il 40,9%. Il candidato sindaco lumbard vinse al ballottaggio contro il progressista Nando Dalla Chiesa con un vantaggio netto: 57,1% a 42,9%. Celebre una frase attribuita a Formentini appena entrato a Palazzo Marino: "Mi sento come Pancho Villa".

Un rivoluzionario gentile, Formentini, a cui la moglie Augusta, subito ribattezzata “first sciura’’ dalla stampa, aveva suggerito di "mettere tanti gerani alle finestre, perché Milano ha il dovere di essere bella". I quattro anni del primo (e finora unico) sindaco leghista del capoluogo lombardo, però, non sono stati tutti rose e fiori. Dopo le elezioni politiche del 1994 e la rottura con Berlusconi, Bossi tirò per la giacchetta il “suo’’ sindaco, voleva che Formentini prendesse posizione a favore della secessione, ma lui non lo fece mai, anzi criticò la linea indipendentista e nel 1999 lasciò la Lega per questo motivo. In Consiglio comunale, intanto, il sindaco perse la maggioranza a causa dell’addio di alcuni consiglieri lumbard e si trovò a navigare a vista. Nonostante ciò, riuscì a pedonalizzare il centro storico, decise di far sgomberare il Leoncavallo e puntò sul critico d’arte Daverio per dare lustro alla cultura. Nel 1997 Formentini si ricandidò, ma il momento magico della Lega a Milano era finito. Non arrivò neanche al ballottaggio. Era il turno di Albertini.