Maratona Pgt in giro per la città. Incontri non stop con i cittadini: "La partecipazione prima di tutto"

Un’assemblea con la cittadinanza, una "camminata" per negozi e aziende, un incontro tecnico con progettisti e professionisti, un faccia a faccia con gli agricoltori alla Cascina di Mezzo, sede, ormai da qualche anno, del primo distretto agricolo dell’Adda Martesana: "maratona Pgt" avanti tutta per l’Amministrazione Fucci, vicina alla scadenza di mandato. Non vi sarà, prima della scadenza, alcuna adozione. "Una scelta che abbiamo fatto dopo una lunga riflessione - spiega il sindaco Lorenzo Fucci - e che riteniamo una scelta responsabile. Andare ad adozione prima della scadenza sarebbe stata una corsa, e politicamente una forzatura. Ma portiamo avanti il percorso partecipativo, ed entro la fine del mandato vi sarà un momento di “restituzione”.

Se saremo rieletti, avremo di fatto tutto pronto. Se qualcun altro arrivasse, si regolerà come crede, e senza vincoli in eredità. Ci è parso il modus operandi più corretto". Gli incontri. "Avevamo già detto che avremmo incontrato tutti gli attori territoriali, e così stiamo facendo. Nella maggior parte dei casi siamo andati noi “in visita”. Così è stato l’altro giorno per le attività commerciali, che abbiamo visitato nel corso di una camminata durata tutto il giorno, raccogliendo spunti, istanze, criticità. Un momento molto costruttivo". E così alla Cascina di Mezzo, dove gli amministratori e il sindaco hanno incontrato una folta delegazione di agricoltori e operatori zootecnici del paese e dell’area. Molti spunti, "anche molto concreti.

La categoria ha problematiche che bene conosciamo. Una delle richieste avanzate al comune quella di snellire in qualche modo pratiche e burocrazia per intervenire sulle aziende agricole. Prendiamo sicuramente nota". Le linee guida del futuro Pgt sono di fatto in bozza. "È chiaro che abbiamo una nostra prospettiva. Ma vi sarà stesura solo al termine della fase di partecipazione". Nel “programma Pgt” anche una serie di incontri con gli studenti delle scuole medie, che si terrà nei prossimi giorni con ogni probabilità proprio a scuola. "La Liscate dei prossimi anni è soprattutto loro, l’idea di coinvolgerli ci era venuta subito. Il loro contributo e i loro suggerimenti saranno sicuramente preziosi".