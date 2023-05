Manovra azzardata di un’auto, il filobus frena e tre passeggeri cadono

Un tentativo di sorpasso di un’auto. Il filobus 94 che frena. Poi il tamponamento e tre passeggeri che cadono. È successo ieri sera alle 17.40 in via Francesco Sforza angolo via Andreani, in pieno centro. Stando a quanto emerso, il conducente dell’auto ha cercato di superare mezzo pubblico ma durante la manovra si è accorto che il semaforo era diventato rosso. Ha quindi sterzato improvvisamente alla sua destra immettendosi nella corsia del filobus il cui conducente, pur frenando, non ha potuto evitare l’impatto. Subito la richiesta di aiuto: in via Sforza sono intervenuti gli operatori del 118, personale dell’Atm e agenti di polizia locale. Uno dei passeggeri è stato portato in ospedale in condizioni non gravi, altri due sono stati invece soccorsi e medicati sul posto. Su un filobus della linea 90 è invece rimasto a bordo, qualche ora prima, un bambino di 5 anni: la mamma, una donna di origine straniera, alle 9.30 è scesa all’altezza della fermata Sondrio-Gioia e ha realizzato solo in un secondo momento che il suo piccolo era rimasto sul mezzo pubblico, quindi ha chiesto aiuto chiamando il 112.

Quindi in via Melchiorre Gioia sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile che, appresa la situazione, hanno contattato la centrale operativa di Atm. A quel punto è partita la ricerca per individuare il filobus e ritrovare il bambino che era rimasto a bordo senza la mamma. Sono bastati pochi minuti per individuare il mezzo: il bimbo era ancora a bordo e stava bene. La mamma, comprensibilmente in apprensione, si è tranqillizzata nell’apprendere che al suo piccolo non era accaduto nulla di male, ed è stata accompagnata dai carabinieri nel punto in cui si trovava suo figlio, nel frattempo preso in carico da personale Atm. Così i due si sono riabbracciati.

Red.Mi.