Manifestazione per la Palestina: 1.500 persone in corteo dalla Stazione Centrale a piazza 25 aprile

Milano – È partita verso le 15 di oggi domenica 18 febbraio la manifestazione per la Palestina che attraverserà la città da nord al centro. Il corteo al quale partecipano circa 1.500 persone, a differenza delle ultime volte in cui si è sviluppato da Loreto verso via Padova, è iniziato da piazza Duca D’Aosta e arriverà in piazza 25 aprile.

La partenza ella manifestazione per la Palestina da piazza Duca d'Aosta

La manifestazione di oggi segue di pochi giorni il presidio organizzato sotto alla sede Rai di corso Sempione per protestare contro "la censura della tv pubblica sul genocidio a Gaza". Il riferimento è alle polemiche seguite alle prese di posizione di Dargen D’Amico e Ghali durante dopo il Festival di Sanremo. A proposito di Ghali, uno striscione in sostegno al cantante è presente anche nel corteo di questo pomeriggio.

Il cartellone che fa riferimento al "caso Ghali" presente nel corteo per la Palestina

Atm ha comunicato che in occasione del passaggio della manifestazione alcune linee di tram e autobus subiscono modifiche o vengono momentaneamente fermate. Di seguito i dettaglio dei mezzi coinvolti.

Tram 5: In entrambe le direzioni devia tra viale Tunisia e piazzale Principessa Clotilde.

Tram 9: Non fa servizio tra viale Piave il capolinea di Stazione Centrale.

Tram 10: Non fa servizio tra Cimitero Monumentale e il capolinea di Stazione Centrale.

Bus 33: Non fa servizio tra viale Tunisia e il capolinea di piazzale Lagosta.

Bus 43: Non fa servizio tra via Gioia/Galvani e piazzale Principessa Clotilde.

Bus 60: In entrambe le direzioni devia tra via Gioia/Galvani e via B. Marcello.

Bus 81: In entrambe le direzioni devia tra viale Lunigiana/Gioia e via B. Marcello.