Milano, corteo per la Palestina in Loreto, i manifestanti sfidano i divieti: “La repressione non ci fermerà”

Milano – Un gruppo di attivisti per la Palestina ha deciso di manifestare oggi nonostante il divieto imposto dal governo e dalla Prefettura: i Giovani Palestinesi hanno infatti confermato il corteo di oggi pomeriggio, con partenza alle 15 da piazzale Loreto. “La repressione non ci fermerà”, avevano annunciato ieri su Instagram, e oggi si sono ritrovati per marciare attraverso via Padova e via Agordat e arrivare all’anfiteatro del Parco della Martesana, dove sono previsti i comizi finali.

Piazza divisa

A partire dal primo pomeriggio in piazzale Loreto si sono così ritrovate alcune centinaia di persone. La piazza è però divisa in due. Sull’angolo con via Costa c’è la conferenza stampa dell'associazione Palestinesi d'Italia, che ha comunicato di aver accettato la prescrizione della Questura di rinviare la manifestazione a domani, pur rivendicando di essere contro il razzismo e la discriminazione. “Oggi qualcuno, arrogante, non vuole che venga a galla la sofferenza del popolo palestinese”, hanno detto con evidente riferimento alla Comunità ebraica che ha chiesto a gran voce di vietare i cortei pro Gaza in concomitanza con la Giornata della Memoria.

A poche decine di metri di distanza, all'angolo con via Padova, ci sono invece circa 300 persone legate ad altri movimenti filopalestinesi, a centri sociali e ad altre realtà antagoniste che si sono riunite in presidio nel punto in cui avrebbe dovuto prendere il via l'iniziativa spostata a domani. "Ora e sempre resistenza", urlano i manifestanti. La piazza è presidiata in forze da polizia e carabinieri.

Modifiche per gli autobus

A causa della manifestazione alcune linee di superficie del trasporto pubblico intorno a Loreto subiscono modifiche e ritardi. Atm ha comunicato che il bus 39 non fa servizio tra viale Gran Sasso e Loreto, il bus 55 non fa servizio tra piazza Aspromonte e Loreto e il bus 56 non fa servizio tra via Padova/Predabissi e Loreto.