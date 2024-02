A Milano nuovo corteo pro Palestina: “Cessate il fuoco ora”

Milano – E' partito intorno alle 15 il nuovo corteo milanese pro Palestina (si tratta della sedicesima mobilitazione di questo tipo). Alcune centinaia di persone si sono date appuntamento a piazzale Lodi per dire ancora una volta “no al massacro dei civili palestinesi” nella striscia di Gaza. Al grido di 'Palestina libera', il corteo si è snodato lungo corso Lodi in direzione piazzale Corvetto, per poi proseguire in viale Enrico Martini e terminare in piazzale Gabriele Rosa.

Molte le donne e i bambini presenti al corteo; tra gli striscioni esposti, un pannello gigante che recita: 'Cessate il fuoco ora. Fermate il genocidio a Gaza' e una lunga bandiera palestinese srotolata all'avvio della manifestazione.