Manifestazione 25 Aprile 2023 a Milano: programma, corteo, orari, interventi

Milano “capitale” della Resistenza. Si terrà come da tradizione in città la manifestazione nazionale per il 25 Aprile: quest’anno si celebra il 78esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

I partecipanti

Alle numerose cerimonie organizzate in città parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni –Comune, Città metropolitana e Regione – delle Comunità ebraiche, dell’Associazione nazionale partigiani italiana (l’Anpi), le autorità civili, militari e religiose.

Prima del corteo

La mattina di martedì 25 Aprile, prima del corteo dai Bastioni di Porta Venezia a piazza Duomo, è prevista una serie di omaggi e deposizioni di corone fra monumenti e luoghi significativi della Resistenza a Milano.

Si parte alle 9 con appuntamento al monumento alla Guardia di Finanza in piazza Tricolore. Poi alle 9.15 tappa a Palazzo Isimbardi, sede della Città Metropolitana, in corso Monforte 35. Seguiranno gli stop alla lapide che ricorda la medaglia d’oro alla Resistenza assegnata a Milano presso Palazzo Marino (9.30, piazza della Scala 2), alla Loggia dei Mercanti (ore 10), al Sacrario dei Caduti in largo Caduti milanesi per la Patria (ore 10.30) e al Monumento ai Quindici martiri in piazzale Loreto (ore 11).

La manifestazione

La manifestazione di martedì 25 aprile prevede il concentramento in corso Venezia alle 14, con arrivo previsto della testa del corteo in piazza Duomo verso le 15.30 per gli interventi dal palco.

A prendere la parola, coordinati da Roberto Cenati, presidente dell’Anpi provinciale e del Comitato permanente antifascista contro il terrorismo per la difesa dell’ordine repubblicano, saranno il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, la presidente nazionale dell'Anpc (i partigiani cristiani) Mariapia Garavaglia, il presidente nazionale dell'Aned (Associazione deportati) Dario Venegoni, il presidente nazionale Anpi Gianfranco Pagliarulo e la studentessa Farida Elashwal. È previsto un intervento in video-collegamento del partigiano Aldo Tortorella.