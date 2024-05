In Lombardia in 15 ore è caduta la pioggia di un mese. Picchi impressionanti, sulla regione un muro d’acqua

Milano – "Sul 30% del territorio regionale è caduto in 15 ore un quantitativo di pioggia pari a quello dell'intero mese di maggio, ma con picchi in alcuni casi persino doppi”. Bastano questi dati – resi noti dal meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – per comprendere quanto l’alluvione che si è abbattuta ieri sulla regione abbia una portata “storica”.

"Punte di oltre 120mm - dice Ferrara - sono state infatti registrate in modo diffuso, e non localizzato, da Lodigiano, Milanese, Brianza, Varesotto, con picchi persino superiori ai 200mm. La stessa perturbazione ha successivamente causato condizioni di severo maltempo tra Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, anche qui con violenti temporali, grandinate, nubifragi, allagamenti e disagi".

Responsabile dell'ondata di maltempo una particolare configurazione chiamata 'blocco a omega’: “Nel caso specifico, la perturbazione che ha colpito il Nord ha subito un forte rallentamento, con conseguente persistenza del maltempo sulle stesse zone per diverse ore - prosegue il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera - questo a causa di un anticiclone presente sulla Scandinavia che ha fatto da vero e proprio blocco. Dall'altra parte una seconda perturbazione insiste sull'Europa orientale: abbiamo dunque un grande anticiclone centrale, con ai fianchi le due basse pressioni, ed è proprio questo il cosiddetto 'blocco ad Omega’”.

Ma non è ancora finita. Una nuova ondata di maltempo potrebbe abbattersi oggi pomeriggio sulla Lombardia e su Milano con forti piogge e temporali. Secondo Arpa Lombardia le precipitazioni saranno ''diffuse dalla notte, con rovesci e temporali nel pomeriggio e in serata sulla fascia di pianura e pedemontana".

A Milano non era mai caduta tanta pioggia come nella giornata di ieri. Un record, per il capoluogo lombardo, che non si registrava da 170 anni, come ha spiegato l'assessore alla Sicurezza, Marco Granelli. Ieri si sono infatti registrati 120-130 mm localizzati di pioggia in un solo giorno. Il record era 98, era stato toccato nel 199