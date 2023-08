Milano, riapre il parco del Portello: Comune a caccia di volontari per ripulire le aree verdi

Milano – Il Comune di Milano riapre altre cinque aree verdi urbane, tra parchi e giardini cintati, dopo la tempesta che ha sconvolto la Milano lo scorso 25 luglio. A partire da domani, sabato 19 agosto, saranno riaperti il Parco del Portello e il giardino recintato di via dei Transiti.

Tecnici al lavoro

I tecnici del Comune hanno lavorato anche durante il periodo festivo per portare a termine le operazioni di manutenzione straordinaria, attraverso interventi di abbattimento, potatura e bonifica per ripristinare la sicurezza.

I parchi riaperti finora

Palazzo Marino ricorda che da ieri, giovedì 17 agosto, sono tornati fruibili i campi gioco di piazza Ovidio, piazza Tirana e il giardino di via Lampugnano 105, con utilizzo degli orti condivisi. Dallo scorso 12 agosto sono stati invece restituiti alla fruizione pubblica il parco Giovanni Paolo II (ex parco delle Basiliche), il giardino Roberto Bazlen e il parco di Villa Scheibler. Infine, dall'8 agosto, sono stati riaperti il Giardino della Guastalla, Rotonda della Besana, Giardino Pippa Bacca, parchi di Villa Finzi, Trotter, Citylife, Boscoincittà, parco di via Chiesa Rossa, giardino Franco Verga, parco Nicolò Savarino, giardino Oreste del Buono, parco di Villa Litta, le aree verdi all'ingresso dell'ospedale di viale Monza, via Zanoia, via Guerzoni, via Val di Bondo, via Sant'Arnaldo, vie Medardo Rosso-Boltraffio-Farini.

Sempione e Porta Venezia

Restano invece ancora chiusi per problemi di sicurezza degli alberi danneggiati i due grandi polmoni verdi cittadini: Parco Sempione e i Giardini di Porta Venezia.

A caccia di volontari

Per riconsegnare ai cittadini nelle miglior condizioni tutte le aree verdi della città, il Comune ha lanciato un appello a tutti i milanesi. La campagna di mobilitazione civica si chiama “Insieme per il verde” e coinvolgerà tutti i cittadini a partire dal 28 agosto fino al 17 settembre.

L’appello del Comune

I volontari che intendono partecipare alla campagna saranno impegnati per la raccolta di foglie, rami e detriti e, in generale, in attività di pulizia e ripristino delle aree verdi dopo gli interventi di messa in sicurezza. Le squadre dei volontari saranno coordinate dalle Guardie Ecologiche Volontarie. Per partecipare è necessario compilare un form sul sito del Comune di Milano, al quale si può accedere solo dopo essersi registrati, anche tramite Spid. “Il sostegno dei volontari – dice Palazzo Marino – è fondamentale in questa fase, per riportare i nostri spazi verdi alla loro piena vivibilità e fruibilità”.