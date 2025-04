Relax in piazza Grandi: "Il verde e la fontana. Angolo di quiete nel caos"

Una piccola piazza verde con una grande e singolare fontana al centro dedicata a un importante scultore scapigliato: Giuseppe Grandi, noto in città per la statua a Cesare Beccaria e soprattutto per il monumento alle Cinque Giornate nell’omonima piazza (che, dopo anni di lavoro, non vide mai realizzato). Piazza Grandi a lato di viale Corsica, poco oltre la circonvallazione, è un angolo di tranquillità nello scorrere del traffico da e per Linate. Lo conferma anche Dario Ciolina, frequentatore abituale della piazza: "Mi concedo volentieri una mezz’ora rilassata di lettura dei giornali su una di queste panchine". La piazza non ha particolari problemi di degrado o sicurezza. "È abbastanza curata. C’è qualche disadattato, qualche senzatetto che dorme qui, ma problemi non ce ne sono". Uno dei segreti ben conservati del monumento al centro della piazza è sottoterra: nelle viscere della fontana c’è infatti uno dei primi rifugi antiaerei realizzati in città. "Non l’ho mai visto ma mi piacerebbe molto, ogni tanto lo aprono. La prossima volta spero di approfittarne".