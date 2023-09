Previsioni meteo Lombardia: che tempo farà nel weekend?

Milano, 15 settembre 2023 – Occhi puntati nel fine settimana su Seveso, Lambro e altri canali minori in provincia di Milano, dopo il nubifragio della notte scorsa che ha fatto tracimare il Seveso in zona Niguarda- Ca’ Bianca e cadere alberi in zona stazione Centrale. Per la giornata di oggi, venerdì 15 settembre, il peggio dovrebbe essere alle spalle, con temporali previsti solo nelle zone alpine. E nel weekend che succederà? Consultiamo le previsioni di 3BMeteo.com:

Sabato 16: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di debole piogge in serata. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure e Orobie nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulle Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera; sulle Prealpi orientali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle Alpi Retiche nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata.

Domenica 17: la pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli parzialmente nuvolosi in serata. Nello specifico su basse pianure occidentali e basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle pedemontane-alte pianure nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sulle Orobie nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle Prealpi orientali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con ampi rasserenamenti in serata; sulle Alpi Retiche nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.

Il Centro geofisico prealpino, dal canto suo, annuncia per sabato una giornata perlopiù nuvolosa, fresca con qualche pioggia soprattutto verso il Piemonte, raramente un temporale. Precipitazioni in progressiva attenuazione nel pomeriggio. Sulla Lombardia orientale asciutto e schiarite più ampie. Temperature stazionarie: massima tra i 22 e i 25 gradi, minime tra i 16 e i 19. Domenica, invece, attendiamoci una giornata soleggiata con solo velature o innocui passaggi nuvolosi. Temperature massime in rialzo: tra i 25 e i 27 gradi.

Per lunedì 18 settembre è probabile un nuovo aumento della nuvolosità e possibili piogge dal pomeriggio e in serata, soprattutto lungo i rilievi.