Pioggia e vento forte nel Milanese: recinzioni di cantieri e alberi caduti a Baranzate e Novate

Novate (Milano), 1 aprile 2024 – Vento e pioggia. Per fortuna pochi i danni nel Milanese.

Le abbondanti piogge di sabato sera e del giorno di Pasqua, a cui si sono aggiunte forti raffiche di vento, hanno causato qualche danno. In particolare a Baranzate è caduto un piccolo albero in via Primo Maggio davanti all'International School e si è allagato per qualche ora il sottopasso di via Milano.

Nel Comune di Bollate nessun danno particolare se non qualche recinzione di cantiere abbattute dal vento, così come a Novate. Qualche alberello a piccolo fusto si è piegato e sono finiti per terra alcune transenne e new jersey di alcuni dei diversi cantieri aperti tra le vie di Novate.

La speranza è che l'attuale situazione meteo in cui si intravede un po' di sole, possa continuare nelle prossime ore, anche se le previsioni portano ancora eventi di pioggia.