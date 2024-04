Pieve Emanuele: crollano i pannelli dei controsoffitti alla scuola De Filippo

Pieve Emanuele, 1 aprile 2024 – La pioggia fa crollare i pannelli del controsoffitto alla scuola De Filippo dove erano in corso lavori sul tetto. In corso lavori per ripristinare il controsoffitto e per consentire che la scuola riapra regolarmente, mercoledì mattina, quando è prevista la regolare ripresa delle lezioni, dopo la pausa per le vacanze di Pasqua.

I pannelli caduti alla scuola De Filippo (MDF)

Le forti piogge hanno causato infiltrazioni nella zona centrale dell'atrio di ingresso, al piano terra e la caduta di alcuni pannelli di controsoffitto (tipo eraclit). Il maltempo sta provocando forti disagi anche sulle strade a causa delle numerose voragini che si sono aperte nelle scorse ore. Particolarmente danneggiate le strade tra Assago e Rozzano e in particolare il tratto urbano della pavese