Maltempo a Milano e in Lombardia: diramato avviso di allerta gialla. Da che ora

Milano, 22 febbario 2024 – Se l’arrivo della pioggia, che ha iniziato a cadere su Milano in tarda mattinata, rappresenta un beneficio sul fronte dello smog, l’altra faccia della medaglia porta il nome di allerta meteo.

Con tutte le conseguenze che questo comporta, dalla possibilità di tracimazione dei fiumi all’attenzione sulle potenziali situazioni a rischio smottamento.

L’avviso

A partire dalle ore 21 di oggi, giovedì 22 febbraio, è stata diramata dal Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia un’allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario a causa di una perturbazione che colpirà anche Milano.

I tecnici del Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile saranno attivi per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Le previsioni

Lo scenario è confermato dalle previsioni degli esperti. Il sito 3bmeteo, per esempio, anticipa un alternarsi di pioggia debole e pioggia moderata fino alle 20. Dalle 21 in poi, per due ore, sono annunciati rovesci con accumuli oltre i 4 millimetri.