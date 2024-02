Smog con i giorni contati (forse), da giovedì arriva la pioggia su Milano e la Lombardia. Ma basterà?

Milano, 20 febbraio 2024 – Solo la pioggia o il vento libereranno Milano e la Lombardia dalla cappa putrida di smog riportando, almeno, per qualche giorno, i parametri dei veleni nell’aria entro valori (quasi) salubri e riducendo i diviti i. E a sentire gli esperti non ci resta che attendere. Ma sino a quando? Da giovedì 22 febbraio il termometro si riporterà verso la climatologia del periodo e, anche se non farà freddo, inizierà a piovere. Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it, è attesa sul Nord Italia tra giovedì 22 e venerdì 23 febbraio, una perturbazione con piogge sempre più diffuse e localmente di forte intensità.

Quando pioverà in Lombardia?

E in Lombardia? Secondo l’Arpa regionale “un deciso cambiamento del tempo è previsto per giovedì 22, quando l'ingresso di una moderata perturbazione di origine nord-atlantica favorirà un diffuso ritorno di piogge in pianura e nevicate sulle Alpi, che si estenderanno con buona probabilità anche nella prima metà di venerdì 23. Temperature in calo, specie nei valori massimi.

Il meteo da giovedì a domenica

Nel dettaglio, secondo Arpa Lombardia, giovedì sarà molto nuvoloso o coperto su tutti i settori e sono previste precipitazioni deboli su Alpi e Prealpi nella prima metà del giorno e soprattutto piogge in prevalenza deboli a carattere sparso in pianura il tutto accompagnato da un marcato calo delle temperature massime. Una situazione che rimarrà simile venerdì con precipitazioni diffuse e localmente intense nella prima parte del giorno, specie sulle Alpi, generale attenuazione dal pomeriggio. Sabato probabile replica con molte nubi e la possibilità di nuove piogge in pianura e nevicate sulle Alpi. Temperature in possibile ulteriore lieve calo.

Basterà per una tregua con l’inquinamento?