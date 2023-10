Maddalena Corvaglia contro Area B e piste ciclabili: “Una follia contro i cittadini”

Milano, 2 ottobre 2023 – Divieti extralarge ai diesel, sensori salva-ciclisti sui tir e aumento del ticket Area C a 7,50 euro. Ecco le nuove regole per Area B e Area C, le due zone a traffico limitato di Milano. Una stretta tra numerose polemiche, dall’Aci Lombardia fino a i cittadini. E spunta anche Maddalena Corvaglia, conduttrice televisiva, che vive proprio nel capoluogo lombardo. L’ex velina ha postato sul suo profilo Instagram alcuni video nei quali i residenti criticano le decisioni del Comune. Non solo, ha anche ricondiviso un filmato-denuncia sui cordoli installati accanto alla pista ciclabile di corso Buenos Aires che collega Loreto a Porta Venezia.

A partire da oggi, 2 ottobre, “dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, dalle 7.30 alle 19.30, i veicoli M3 - veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere e massa massima superiore a 5 tonnellate - ed N3 - veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 tonnellate - potranno circolare in Area B solo se dotati di sistemi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti sia in prossimità della parte anteriore del veicolo sia sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, nonché di apposito adesivo che segnala il pericolo dovuto all’angolo cieco", si legge in una nota di Palazzo Marino.

E ancora: “I veicoli, i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto relativo ad apparecchiature funzionali al rilevamento della presenza di ostacoli in prossimità del veicolo, potranno circolare fino all’installazione del dispositivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Per tutti i mezzi pesanti e furgoni scatta l’obbligo di adesivo per la segnalazione della presenza dell’angolo cieco”.

Quanto all’Area C sulla Cerchia dei Bastioni di Milano, la riforma è in due tappe: da oggi saranno messi alla porta i veicoli per il trasporto merci Euro 2 benzina e i diesel sotto la categoria Euro 6, mentre si avvicina il rincaro del pedaggio per le auto (dal 30 ottobre la congestion charge sale da 3 a 4,5 euro).

Dal 30 ottobre, l'ingresso in Area C costerà 7,5 euro, vale a dire il 50% in più rispetto agli attuali 5 euro.

Proprio in occasione di queste novità, Maddalena Corvaglia ha pubblicato nelle Stories di Instagram una mappa di Milano, dove sono indicati i confini di Area B e C. A corredo un breve commento: “Un’altra follia contro i cittadini”.

Area B e Area C (Frame video Instagram Maddalena Corvaglia)

Poi, ha condiviso alcuni video targati ‘Localteam’, nei quali i cittadini del capoluogo lombardo criticano le ultime decisioni prese dal Comune. “Ecco come ci trattano i nostri politici”, commenta uno degli intervistati. E un altro: “Dobbiamo pagare 20 euro al giorno per venire a lavorare”. Un negoziante ha fatto sapere che “i clienti dicono al sindaco Giuseppe Sala di pensarci bene e abbassare i rincari, perché loro sono costretti a pagare, ma lo stipendio è sempre lo stesso”. “Sicuramente non ci voleva – ammette un giovane – non posso fare altro che pagare”. Seguito da un altro: “Le Ztl impediscono di muoversi. Non solo, Area B costringe le persone a cambiare auto”. “Servono soluzioni più definitive, ma senza creare disagi o chiedere sempre soldi ai cittadini”, conclude un altro automobilista.

Maddalena Corvaglia contro Area B a Milano

Solo ieri, Maddalena Corvaglia aveva parlato della pista ciclabile di corso Buenos Aires che collega Loreto a Porta Venezia. E lo aveva fatto condividendo un video-denuncia della pagina social di Milanobelladadio riguardo i cordoli (alti 17 cm e larghi mezzo metro) installati in estate per garantire più sicurezza ai ciclisti. Ma che secondo qualcuno sarebbero un pericolo per gli automobilisti: “La gente non li vede e si sfascia la macchina”. E l’autore del filmato aveva poi aggiunto: “Questo è il risultato dei cordoli che sono stati messi per le biciclette, la gente non li vede e si sfascia la macchina”.