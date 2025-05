“Segreti“ stradali insegnati ai più piccoli

Con un’intensa mattinata all’insegna dell’apprendimento e dell’esperienza diretta delle regole della sicurezza stradale, si è concluso venerdì a Zelo, il progetto “Sulla buona strada”, rivolto agli alunni della primaria del paese. Promosso dal Comune nell’ambito del Piano Scuola, è stato realizzato in stretta collaborazione con l’istituto comprensivo e il comando della polizia locale dell’Unione Nord Lodigiano. L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, con l’obiettivo di fornire ai più giovani strumenti concreti per muoversi in sicurezza nel contesto urbano.

Gli alunni delle classi terze, venerdì mattina, sono stati accompagnati dagli agenti della polizia locale in un’uscita lungo le strade per esercitarsi nel riconoscimento dei segnali e apprendere in modo semplice e diretto le corrette norme di comportamento da seguire come pedoni. A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza, la presenza dell’ufficio mobile e di una motocicletta di servizio in dotazione alla polizia locale.

A conclusione dell’attività, tutti gli alunni hanno ricevuto una pettorina ad alta visibilità e una rivista con materiali illustrativi e giochi legati al tema della sicurezza stradale. "La strada – ha dichiarato il sindaco Angelo Madonini – se vissuta con consapevolezza, può diventare un’occasione di crescita". "L’educazione non si limita all’aula, ma si apre al vissuto quotidiano dei bambini. Questo progetto è un esempio concreto di come scuola, istituzioni e forze dell’ordine possano fare rete per formare cittadini più attenti, consapevoli e responsabili", ha concluso il vicesindaco e assessore all’Istruzione, Daniela Bocchieri.