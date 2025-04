Sicurezza e bambini: le regole della strada sotto forma di gioco

Le regole della strada spiegate sotto forma di gioco per coinvolgere da subito i più piccoli nell’attività di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Nasce con questo obiettivo la collaborazione tra l’amministrazione comunale e Lime Edizioni srl, finalizzata alla realizzazione di un opuscolo che è stato distribuito nelle scuole elementari. Tremila copie sono già state stampate e questo libricino illustrato per ora è andato nelle mani di circa 200 bambini che, in questo modo, potranno apprendere in modo facile e giocoso l’importanza delle regole della strada e la segnaletica stradale, così da evitare possibili pericoli. "Questo manuale di educazione stradale nasce dalla volontà di offrire uno strumento valido e divertente, corredato di illustrazioni e quiz, per promuovere la cultura della sicurezza stradale - ha spiegato l’amministrazione comunale -. Si tratta di un nuovo supporto didattico importante anche per gli agenti della nostra polizia locale, che da anni svolgono lezioni e corsi di educazione stradale per trasmettere i contenuti sulla sicurezza in modo semplice ed efficace". La.La.