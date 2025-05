M4, ascensori fuori uso, esposto di Fratelli d’Italia in Procura: “Impedito l’accesso in metrò ai disabili. Quest’opera è costata miliardi di euro”

Milano, 12 maggio 2025 – Il cartello “fuori servizio” è un po’ troppo frequente, considerando che gli ascensori della nuova linea 4 della metropolitana sono in attività da pochi mesi. E così il capogruppo di Fratelli d’Italia presso il Municipio 3, Maurizio Gussoni, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica per denunciare la continua interruzione di servizio pubblico legata ai frequenti guasti agli ascensori – fondamentali per l’accesso delle persone con disabilità – delle stazioni della nuova M4. C’è un altro particolare sottolineato in una nota dal capogruppo del partito di Giorgia Meloni nel “parlamentino“: gli ascensori, spesso fuori uso per giorni, sono l’unico strumento per scendere alle banchine, poiché le scale mobili sono previste solo per la salita.

Il presidio

“È una situazione inaccettabile che priva molti cittadini del diritto alla mobilità – afferma Gussoni – e configura una grave omissione di responsabilità da parte del Comune e delle aziende preposte”. Contestualmente, è stata inoltrata richiesta di accesso agli atti per ottenere i contratti di manutenzione e la documentazione relativa ad eventuali contenziosi. Per denunciare pubblicamente questa grave mancanza, sabato 17 maggio alle 11 Fratelli d’Italia organizzerà un presidio davanti a Palazzo Marino, la sede del Comune. “La situazione della Linea 4 è solo la punta dell’iceberg – dichiara Simone Orlandi, coordinatore milanese di FdI –. Chiediamo trasparenza, responsabilità e soprattutto rispetto per i cittadini disabili, che non possono essere lasciati soli davanti a simili disservizi”.

"Disagi inaccettabili”

“Siamo accanto a chi quotidianamente subisce disagi inaccettabili – aggiunge Deborah Dell’Acqua, vicecoordinatore del partito nel capolugo lombardo –. Le istituzioni locali devono garantire servizi dignitosi, a maggior ragione per le fasce più fragili”.

Non solo. “Fratelli d’Italia porta nelle sedi istituzionali le istanze dei cittadini che ogni giorno subiscono l’inefficienza della giunta Sala – afferma Riccardo Truppo, capogruppo FdI in Consiglio comunale –. La Linea 4, costata miliardi, non può essere inaccessibile. Questo è il simbolo del fallimento della sinistra su trasporti e attenzione ai più fragili. Basta disagi, Milano dev’essere una città accessibile per tutti”.