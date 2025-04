Lavori in piazza Cordusio: come (e per quanto tempo) cambiano i percorsi delle linee Atm

Milano, 17 aprile 2025 – Piazza Cordusio cambierà presto volto. Una riqualificazione attesa da tempo, con tanto di pedonalizzazione dell’area, per completare la quale sarà necessario un cantiere con tempi di realizzazione piuttosto lunghi.

Un tram in piazza Cordusio (Archivio)

Una zona nevralgica del centro, infatti, sarà oggetto di lavori fino all’ottobre dell’anno prossimo, il 2026, con una pausa per le Olimpiadi invernali.

Per consentire il regolare svolgimento dell’intervento, saranno necessarie alcune modifiche agli itinerari delle linee Atm che attraversano l’area coinvolta dalle opere. I cambiamenti entreranno in vigore martedì 6 maggio, il giorno dell’avvio dei lavori, e saranno attivi, almeno in questa fase, fino a domenica 14 settembre. Dall’azienda di trasporti arriva anche una serie di consigli sui possibili percorsi alternativi.

Come apparirà piazza Cordusio una volta finiti i lavori di riqualificazione

La fase uno

Dal 6 maggio al 14 settembre cambiano servizio 2, 12, 14, 16, 19 e NM1.

Tram 2

Devia e non passa tra Colombo/Coni Zugna e Lanza. Fa servizio come al solito tra Negrelli e la fermata Colombo/Coni Zugna (Porta Genova). Da qui devia per Baracca, V Alpini, Cadorna, Cairoli e Lanza. Da Lanza torna al normale percorso verso Bausan.

Dal capolinea di Bausan riparte al contrario. Tra Lanza e Porta Genova, usate M2. Tra Conciliazione e Duomo, usate M1. Tra Coni Zugna e De Amicis, usate M4.

Tram 12

Devia e non passa tra Missori, Lanza e Certosa. Fa normale servizio tra Molise e la fermata Missori. Poi devia: invece di girare in via Mazzini, va in corso di Porta Romana e fa le fermate del 16 fino a Monte Velino.

Da qui riparte al contrario. Tra Lanza e Certosa è sostituito dal tram 16. Tra Missori e Cadorna usate M3+M1 (cambiando a Duomo). Tra Cadorna e Lanza usate il tram 2. Tra Certosa e Roserio il 12 è sostituito dal bus B12.

Tram 14

Dal 6 maggio al 29 giugno si spezza in due percorsi separati. Si interrompe e non passa tra Cairoli (via Cusani) e via Torino. A nord, fa servizio tra Cimitero Maggiore e Cairoli (via Cusani). A sud, tra Lorenteggio e via Torino/Palla.

Dopo questa fermata, continua in via Spadari e termina in via Cantù (Duomo). Da lì riparte verso Lorenteggio. Tra Cairoli e Duomo, usate M1.

Tram 3 e 14

Solo dal 2 al 29 giugno saltano le fermate in via Spadari e il capolinea di via Cantù. Usate la fermata in via Torino dopo via Orefici (Duomo).

Tram 16

Devia e non passa tra largo D’Ancona-Missori-Monte Velino. Fa normale servizio tra il capolinea San Siro e largo D’Ancona. Da qui continua e passa da Cadorna, Cairoli e Lanza. Dopo Lanza, fa tutte le fermate del 12 fino a Certosa.

Tra Missori e Monte Velino è sostituito dal 12. Tra Cadorna e Cordusio, usate M1 o il tram 1.

Tram 19

Devia e non fa servizio tra Bixio e piazza Virgilio. Oltre al cambiamento di rotta, il tram salta le fermate comprese tra viale Piave/via Bixio e piazza Virgilio. Quando deviano, i tram fermano in viale Piave, piazza Oberdan (Porta Venezia M1), viale Vittorio Veneto, Repubblica, via Turati, via Manzoni, via Santa Margherita, via Tommaso Grossi, via Broletto, via Cusani, Cairoli, Cadorna.

Tra Porta Venezia e Cordusio, usate M1. Tra Repubblica e Duomo, usate M3. Tra via Bixio e 5 Giornate, usate il tram 9, e poi il tram 12 fino a Missori.

Bus notturni N1

I bus da Molino Dorino verso Sesto FS deviano e saltano le fermate di via Carducci (Cadorna), via Meravigli, via Dante (Cordusio), via Orefici (Duomo), piazza Diaz (Duomo), via Larga.

Verso Molino Dorino saltano le fermate di via Larga, via Gonzaga, via Mazzini, via Orefici, via Dante, via Meravigli, Cairoli e via Carducci. In alternativa, usate le fermate della linea 85 di Cairoli e largo Augusto (San Babila).

La fase due

Dal 30 giugno al 14 settembre il 14 cambia deviazione. Deviano il 3, 15, 24 e 27.

Tram 3

Non passa tra Duomo e la fermata San Gottardo/piazza 24 Maggio. Fa servizio come al solito tra Gratosoglio e la fermata San Gottardo/piazza 24 Maggio.

Poi devia, passa in Gorizia, Vigevano, Porta Genova, Colombo, Coni Zugna, Solari e arriva a Lorenteggio, facendo le stesse fermate del 14. Da lì riparte al contrario. Per il centro, usate M2 da Abbiategrasso o Porta Genova, oppure M4 da Coni Zugna.

Tram 14

Non passa tra Lorenteggio, Cantore e Cairoli (via Cusani). Fa servizio come al solito tra Cimitero Maggiore e Cairoli (via Cusani). Da lì riparte al contrario. Tra Lorenteggio e Cantore è sostituito dal tram 3. Per il centro usate M4 da San Cristoforo o Coni Zugna, oppure la M2 da Porta Genova.

Tram 15

Fa capolinea in piazza Fontana, non in via Dogana.

Tram 24 e 27

Si uniscono in una sola linea: 24. Il 27, infatti, è sostituito dal 24.

Tram 24

Fa servizio tra Vigentino, via Larga e viale Ungheria. Il 24 fa servizio come al solito tra il capolinea Vigentino e la fermata di via Larga. Da via Larga, non fa capolinea in piazza Fontana, ma continua il servizio sul percorso del 27: fa le sue stesse fermate e termina in viale Ungheria.