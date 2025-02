Lubna: cultura ristorazione e mixology

Oliva

Lubna è un nuovo locale inaugurato a Milano nel gennaio 2025, in via Vezza d’Oglio 14, vicino Fondazione Prada, in quella zona che - per sentirci anche noi milanesi un po’ a New York - ormai si usa chiamare SouPra (South of Fondazione Prada). I tradizionalisti la chiamano ancora Scalo romana, in attesa che anche questo scalo ferroviario perda memoria delle origini per riqualificarsi. Questo spazio polifunzionale nasce dall’esperienza del team di Moebius e si propone come Listening Restaurant Bar tra ristorazione, mixology e ricca programmazione culturale.

Il locale si distingue per la struttura semicircolare con toni scuri di cemento e legno, in un’atmosfera intima e accogliente. La proposta culinaria è curata dallo chef Enrico Croatti, già premiato con una stella Michelin per Moebius, e dal bar manager Giovanni Allario. I soci di questo nuovissimo locale già di tendenza sono Natascia Milia, organizzatrice di eventi, Francesco Sicilia, e Lorenzo Querci. "Per noi, Lubna è un “contenitore“ che deve adattarsi a chi lo occupa: ecco perché abbiamo voluto pensare ad una piazza, un luogo centrale che fosse l’esatto opposto del vuoto urbano precedente. Uno spazio libero di socialità su cui si affacciano tre elementi" spiegano Luca e Marco Baldini dello studio Q-bic che ha curato il progetto architettonico. Il menu si focalizza su tecniche come fuoco, fumo, brace e cenere, offrendo piatti come lasagna al forno e grigliata di carne. Lubna si distingue per l’intensa programmazione culturale. Lo spazio ospita eventi musicali, con particolare attenzione a performance di musica dal vivo e sessioni di ascolto dedicate. Previste mostre d’arte contemporanea e installazioni. In una delle sale, un’installazione che si sviluppa su una parete di 15 metri, composta da moduli girevoli su cui verranno proiettati video immersivi. All’interno del complesso trovano spazio Magma, area dedicata a eventi culturali e performance, e Scaramouche, galleria d’arte per esposizioni temporanee di artisti emergenti e affermati. Un polo culturale innovativo, aperto le sere da mercoledì a domenica. Via Vezza d’Oglio, 14–Tel. 02 50021076