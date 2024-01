Milano, manifestazioni per la Palestina e pro Israele in contemporanea

Milano – Domenica 28 gennaio Milano sarà quasi in contemporanea teatro di manifestazioni pro Palestina e pro Israele. A domenica è stato infatti rimandato il corteo pro Palestina – vietato domani 27 gennaio in concomitanza con il Giorno della Memoria – mentre al teatro Franco Parenti è in programma una giornata dedicata “a contrastare l'antisemitismo crescente”.

Nel teatro di via Pier Lombardo alle 17.45 si terrà la prima mondiale di “Salomon Shylock” di Mario Diament e poi un dibattito su “7 ottobre. L'odio antiebraico nel nostro tempi” a cui porteranno il loro saluto il presidente della comunità ebraica Gabriele Meghnagi, il rabbino capo Alfonso Arbib e interverranno fra gli altri l'ex sottosegretaria ai Beni Culturali Ilaria Borletti Buitoni e Maurizio Molinari. In chiusura si terrà la presentazione milanese di setteottobre, associazione nata per la difesa dei “valori delle democrazie liberali” e della “esistenza dello Stato d'Israele”, da parte del presidente Stefano Parisi.

“Su quanto sta accadendo in Palestina e Medio Oriente si scrivono e diffondono versioni totalmente false che alimentano il vento antisemita – ha spiegato Borletti Buitoni, che è fra i fondatori dell'associazione – Molto seriamente cerchiamo di contrastare notizie deviate che servono ad alimentare l'antisemitismo”. Giusto che siano state proibite manifestazioni pro Palestina il 27 Giorno della Memoria per l'ex sottosegretaria, in modo da evitare “occasioni di scontro. Gli animi sono talmente accesi: bisogna lasciare che il Giorno della Memoria sia dedicato alla Shoah”.