Lombardia gettonata tra i turisti di Ferragosto: e Fontana ringrazia chi lavora per accogliere i visitatori

Milano, 15 agosto 2024 – I tanti turisti che si sono riversati nella regione lombarda per le vacanze estive hanno trovato l’ospitalità e la professionalità di coloro che in questi giorni si sono adoperati per accogliere chi sta trascorrendo le ferie.

Anche Attilio Fontana, presidente della Lombardia, ha voluto sottolineare la sua gratitudine per chi, in questi giorni afosi e di vacanza, sta lavorando per riuscire a far trascorrere ai turisti giorni di relax e di serenità. “In tantissimi hanno scelto la Lombardia per trascorrere qualche giorno immersi nella bellezza dei nostri laghi, delle nostre montagne o tra i borghi e le città della nostra regione – ha scritto sui social Fontana – Un grazie speciale va a tutti i lombardi che oggi lavorano per accogliere con professionalità e calore i numerosi turisti che ci hanno scelto”.

Il lago rimane la meta preferita

Se già nel 2023 si era registrato un boom di prenotazioni in Lombardia durante i mesi estivi, nel 2024 la Regione conferma il trend positivo, in rialzo rispetto all’anno passato: soprattutto frutto di decisioni last minute, si calcola che l'elevato numero di prenotazioni possa portare ad una occupazione alberghiera del 90% proprio grazie alle decisioni prese all’’ultimo minuto’, sfruttando tutte le possibilità che vengono offerte. In generale il livello di gradimento dei turisti per il 2024, misurato su 2,5 milioni di tracce digitali, è molto alto (86%) e in crescita rispetto all'anno precedente (+0,4%).

In particolar modo, di tutti i luoghi magnifici che la regione può offrire, i laghi rimangono in testa alle preferenze da chi arriva in Lombardia, soprattutto da chi arriva da lontano: le mete più apprezzate sono le destinazioni turistiche dell'area dei Laghi (Como, Garda, Varese, Iseo e Maggiore, solo per citare i più grandi) che registrano un punteggio del 92%.

Anche i musei aperti a Ferragosto

Tra gli operatori che oggi stanno instancabilmente lavorando per chi arriva in città anche tutti coloro che lavorano nei musei civici e nelle sedi espositive del Comune che per Ferragosto hanno tenuto gli orari regolari. "Musei, mostre, spettacoli e attività nei quartieri per un Ferragosto con molte opportunità di visita e intrattenimento all'insegna dell'arte e della bellezza - afferma l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi -. Scoprire o riscoprire il nostro ricco patrimonio artistico, visitare mostre che aprono spaccati su artisti e realtà poco conosciuti, ballare nella cornice del Castello Sforzesco illuminato e ammirare dall'alto delle merlate tutta la città sono dunque solo alcune delle occasioni che possono essere colte dai milanesi e dai sempre più numerosi turisti durante la giornata di Ferragosto".