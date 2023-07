Milano, nuova tempesta nella notte sconvolge la città: strade allagate, alberi caduti, tetti danneggiati

Milano - Nella notte un nuovo violento nubifragio ha scosso Milano, dopo quello altrettanto violento del pomeriggio di ieri. Intorno alle 4 la città si è ritrovata sotto un'imponente massa di acqua, bersagliata da un una tempesta di grandine, con venti che hanno soffiato impetuosi.

Minuti di paura

Il terribile temporale, durato nella sua fase più acuta non più di 15 minuti, ha attraversato la città da Nord a sud, accompagnato da tuoni e fulmini, portando con sé l'ormai nota scia di alberi abbattuti, strade allagate e danni alle strutture.

Auto danneggiata da un albero in via Cadore

Vigili del fuoco

Sono state centinaia le chiamate ricevute dai Vigili del fuoco durante la notte e ancora proseguiranno alla mattina. Segnalazioni di tetti scoperchiati e allagamenti di scantinati. Danni anche alle linee dei tram, che sono cadute a terra. Non si registrano per ora feriti.

Albero abbattuto su un palo della luce in corso XXII marzo

Apocalisse sui social

“Inferno”, “apocalisse”: sono alcune delle parole che accompagnano la pubblicazione delle immagini del nubifragio che ha colpito Milano nella notte, postate sui social dai milanesi. Video che mostrano intensità della pioggia e le forti raffiche di vento orizzontale che in alcuni casi hanno sfondato o fatto spalancare le finestre delle case provocando così allagamenti.

Il risveglio

E alla mattina lo scenario è ancora più disastroso, con decine di strade allagate, auto distrutte dagli alberi caduti, tegole e pezzi di tetti danneggiati finiti in strada. Traffico deviato e paralizzato in molte zone della città.

Trasporto pubblico K.o.

Gravissimi i problemi sui mezzi pubblici. Atm segnala forti ritardi e deviazioni sulla rete di bus, tram e filobus, mentre il servizio è normale per quanto riguarda le metropolitane. "Il nubifragio della notte ha causato gravi danni anche alla nostra rete elettrica – spiega Atm – Diversi punti della città e alcuni depositi sono senza corrente, mentre gli alberi caduti e i detriti sulle strade bloccano i normali percorsi delle linee".

Anche Trenord avverte i passeggeri di disagi alla circolazione. "Il servizio ferroviario sta subendo modifiche, interruzioni e ritardi a causa dei danni subiti dall'infrastruttura in diverse aree della rete lombarda. Si segnalano importanti ritardi e variazioni per i treni delle linee S7, S8, S11, Regionali per Sondrio e Bergamo e sulla rete Ferrovienord S1, S2, S3, S4, Regionali per Como Nord, Varese Nord, Novara e Erba/Asso" si legge sul sito di Trenord.