Maltempo a Milano: chiuso il parco dell’Idroscalo

Segrate (Milano), 25 luglio 2023 - In seguito al nubifragio di questa notte, Città Metropolitana terrà chiuso, per l'intera giornata di oggi, il parco dell’Idroscalo, per procedere alle verifiche del caso e alla mappatura dei danni. All’interno del bacino si è infatti verificata la caduta di diversi alberi; uno di questi ha danneggiato, in un punto, la recinzione del parco.

Diversi gli alberi crollati anche a San Donato, dove attualmente risulta chiuso il parco Enrico Mattei. Chiuse alla circolazione anche le vie Marignano, Kennedy, Triulziana e Fabiani. Si segnalano inoltre problemi di circolazione in via Europa bis. I tecnici del Comune, gli agenti della polizia locale e i volontari della Protezione civile stanno verificando la situazione. Viabilità al collasso, a causa della caduta di alcune piante, nella frazione peschierese di San Bovio. Anche a San Giuliano si sono resi necessari alcuni interventi da parte della Protezione civile e dei vigili del fuoco.