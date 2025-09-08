L’Oltrepò fa l’impresa. Hrom eroe del derby

BRONI (Pavia)Impresa dell’Oltrepò che grazie a una rete nei primi minuti di gioco dell’attaccante Hrom si è aggiudicato il derby oltrepadano contro i cugini della Vogherese. La formazione locale guidata in panchina dall’ex bomber della Triestina Pablo Granoche, subentrato a fine agosto a Maurizio Parolini, ha messo sul campo tanta determinazione e voglia di vincere, ingredienti che hanno permesso di stroncare la Voghe che ha faticato ad entrare in partita sbagliando tantissimi passaggi. Una prova sopra le righe per la giovane squadra bronese che in questa prima giornata di campionato ha riscattato l’opaco precampionato. Ha debuttato il giovane classe 2007 Samuele Lucino, esterno difensivo prelevato in settimana dal Piacenza che ha dimostrato subito di essere elemento di valore. Ora per capitan Villoni e compagni testa alla gara di domenica prossima in trasferta sull’ostico campo della Varesina. Per quanto riguarda la formazione di mister Andrea Cavaliere sono mancati in questo incontro gli uomini top della campagna estiva come il regista Bonanni e gli attaccanti Palma e Vassallo. Male anche il reparto difensivo con Silva, Ricci e Panarello che hanno giocato una gara al di sotto delle loro enormi potenzialità. Alle porte la sfida del prossimo fine settimana allo stadio Giovanni Parisi contro i Bresciani del Breno dove saranno obbligatori i tre punti. Da sottolineare la presenza massiccia dei supporter vogheresi che hanno raggiunto la vicina Broni incitando la squadra per tutti i novanta di gioco. La cronaca della partita: al terzo minuto di gioco Oltrepò in vantaggio con l’attaccante Hrom che fulmina Mangano con un preciso tiro rasoterra. Al 15’ locali vicini al raddoppio con un colpo di testa di Momodu, la sfera esce di pochissimo. Al 10’ della ripresa bel diagonale del centrocampista Raso, la palla sfiora il palo alla destra dell’estremo difensore rossonero. Al 43’ Voghe insidiosa con un tiro di Folli ma Fossati si supera deviando la sfera in calcio d’angolo.

OLTREPÒ-VOGHERESE 1-0 (1-0). Marcatore: 3’ pt Hrom.

Raffaele Sisti