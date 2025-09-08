Rimpianti Desenzano. La corazzata Piacenza passa solo a fatica

Una sfortunata autorete di Giorgi al 25’ della ripresa costringe il Desenzano ad arrendersi al termine del big-match giocato in casa del Piacenza. Gli emiliani di Franzini hanno ribadito la loro voglia di serie C, ma la squadra gardesana ha tenuto testa ai rivali ed è riuscita a tenere aperta sino al termine la contesa del Garilli, che si è improvvisamente ammutolito al 4’ di recupero quando Gabbianelli ha vissuto l’illusione del pareggio, annullato per fuorigioco.

In avvio la compagine di Gaburro parte forte per tentare di sorprendere i padroni di casa. Gori e Baraye mettono in difficoltà la retroguardia locale, ma la rete difesa da Ribero resta inviolata. Il Piacenza cerca di assumere le redini del gioco, ma il primo tempo si chiude senza veri affanni per i biancazzurri.

Nella ripresa Taugourdeau e compagni cercano di premere, ma devono attendere il 25’ per il vantaggio. Dopo una conclusione senza esito di D’Agostino, si avventa sulla palla Giorgi che tenta il rinvio, ma colpisce male la sfera e regala il vantaggio agli emiliani. Il Desenzano non demorde. L’1-1 sembra cosa fatta al 49’, ma la gioia per la rete di Gabbianelli viene cancellata dall’arbitro.

-DESENZANO 1-0 (0-0). Marcatore: 25’ st Giorgi aut. Luca Marinoni