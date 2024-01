ll saluto del Comune ai dipendenti in pensione

Il Comune saluta i pensionandi, otto pergamene per chi ha lavorato una vita in Municipio "al servizio di Pioltello". Una cerimonia di ringraziamento, a tratti anche commovente, per l’impegno e l’energia che hanno accompagnato il lungo cammino di tutti, a rendere onore al merito, l’intera Amministrazione. Per gli ormai ex dipendenti emozione e appunto qualche lacrima. Un’emozione grande dopo tanti anni di onorato servizio. Loro sono Biagio Salvalaggio, 36 anni di servizio, Salvatore Marsala 40 anni in Comune (nella foto con gli assessori e la sindaca Ivonne Cosciotti); Francesca Ziglioli (anche lei 40 anni); Ornella Brivio (42 anni); Nando La Torre (34 anni); Giovanna Amoruso (33 anni); Santo Patea (26 anni); Antonella Gallè (26 anni).

Bar.Cal.