Litigio in strada. Sfregio al volto con un coltello

Un taglio profondo dall’orecchio destro al mento. Uno squarcio che verosimilmente lascerà un segno permanente sul volto di un ventisettenne egiziano, aggredito a coltellate sabato sera in via Candiani, in zona Bovisa. L’uomo è stato trasportato in codice giallo al Niguarda, dove si trova tuttora ricoverato: la prognosi resta riservata, ma i primi bollettini medici hanno escluso sin da subito il pericolo di vita. Il raid, stando a quanto la vittima ha raccontato alla polizia, è andato in scena attorno alle 23 di sabato: il nordafricano avrebbe litigato in strada senza un apparente motivo con uno sconosciuto, che poi avrebbe tirato fuori una lama e l’avrebbe colpito alla faccia. Prima di essere accompagnato in pronto soccorso, il ventisettenne ha spiegato agli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura che l’aggressore sarebbe scappato senza rubargli nulla, non fornendo quindi un movente plausibile al blitz a mano armata.

Ora gli investigatori cercheranno riscontri alla sua versione, per capire se sia vero che i due non si fossero mai visti prima e per individuare l’eventuale versione alternativa della discussione sfociata nell’assalto a coltellate. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dall’analisi delle immagini registrate in quei minuti dalle telecamere di videosorveglianza installate in via Candiani e nelle strade limitrofe, che potrebbero aver ripreso la direzione di fuga dell’aggressore.