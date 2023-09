L’Iran sull’orlo del precipizio nell’arte di Newsha Tavakolian Newsha Tavakolian, 42 anni, è la vincitrice della prima edizione del Photo Grant di Deloitte. Con il progetto "And they laughed at me" ha vinto un premio di 40.000 euro e l'opportunità di organizzare una mostra al Mudec di Milano. La fotografa iraniana racconta la storia del suo Paese attraverso le sue opere.