La Cremonese accoglie Jamie Vardy, il bomber del Leicester dei miracoli

I sei punti conquistati nelle prime due giornate non hanno rallentato l’intenso lavoro della Cremonese sul mercato. In queste ore, infatti, non solo è stato ufficializzato l’arrivo dell’attaccante francese Faris Moumbagna, nato nel 2000 e proveniente dall’Olympique Marsiglia, ma continuano anche le trattative con il Monza, dal quale sembrano in procinto di arrivare in grigiorosso altri due elementi di indubbio rilievo come Carboni e Colpani.

I tifosi, però, vogliono continuare a sognare e questo è un giorno del tutto speciale. In effetti in serata è atteso a Cremona un vero e proprio “pezzo pregiato” come Jamie Vardy. Attaccante classe 1987 che ha scritto pagine indimenticabili con il Leicester, con il quale ha conquistato uno storico scudetto, diventando simbolo assoluto della grande “favola” del piccolo club che è riuscito a salire in vetta alla Premier League.

L’ex bomber di Sir Claudio Ranieri si è appena svincolato dalla squadra che lo ha reso famoso in tutto il mondo e domani mattina sosterrà le visite mediche per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Cremonese. Una scelta che può essere spiegata dalla voglia che ha sempre contraddistinto la carriera di Vardy di accettare sempre nuove sfide e ora il suo nuovo programma è quello di misurarsi con la serie A e con una realtà come la Cremonese che, per certi versi, ha diverse affinità con il primo Leicester, una piccola squadra di provincia balzata agli onori delle cronache grazie a una volontà di ferro che ha permesso a Vardy e compagni di conquistare in rapida sequenza uno scudetto nel 2015/2016, una FA Cup nel 2021/2021 e una Community Shield nel 2021.

Il tutto per un percorso che ha trovato un autentico simbolo proprio in Vardy, capace di uscire in grande stile dall’anonimato e approdare sino ai vertici del calcio inglese e non solo, come confermano le 26 presenze raccolte con la Nazionale (con la quale ha segnato 7 reti, partecipando ad un Europeo e a un Mondiale). Una bellissima storia di vita e di calcio, che ora Jamie Vardy è pronto a “trasferire” a Cremona, per nuove sfide e nuovi sogni.