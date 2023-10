Limbiate, maxi rissa davanti alla scuola di via Torino: un uomo di 58 anni in ospedale

Limbiate, 3 ottobre 2023 – Cantiere e viabilità in tilt nel piazzale davanti alla scuola incompiuta di Limbiate. E così nel piazzale davanti alla scuola incompiuta scoppia una mega rissa per questioni di passaggio, tutto sotto gli occhi di decine di bambini in attesa dello scuolabus.

Ha dell’incredibile quello che è accaduto questa mattina in via Torino a Limbiate, dove anche quest’anno i tanti bambini del quartiere San Francesco sono costretti a salire sugli scuolabus per essere trasferiti in altre scuole della città, visto che la nuova scuola non è ancora stata completata e il cantiere è abbandonato dopo l’inizio dei lavori nel 2016.

Stamattina, al caos ordinario, si è aggiunto quello relativo al cantiere per il teleriscaldalmento, che ha reso difficile il passaggio degli scuolabus: ne è nata una discussione animata conclusasi con il ferimento di un uomo di 58 anni, portato in ospedale con un’ambulanza, mentre intervenivano i carabinieri.

Tutta la scena si è svolta sotto lo sguardo sconcertato di decine di bambini e genitori presenti sul posto e in attesa dello scuolabus che è poi partito in ritardo. L’episodio ha suscitato un’ondata di proteste da parte dei residenti del quartiere ormai esasperati per una situazione che si trascina da anni a causa del mancato completamento della nuova scuola. E che