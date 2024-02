Classi devastate e scuola inagibile: così è finita l’occupazione del liceo. Ecco com’è stato trovato

Milano – È finita, con un giorno di anticipo sul programma, l’occupazione all’Istituto Severi Correnti in via Alcuino 4, zona Citylife. Gli studenti hanno riconsegnato le chiavi e nella notte hanno abbandonato la scuola. Questa mattina i professori e la preside sono rientrati nell’edificio trovando però una sgradita sorpresa: danni per migliaia di euro e scuola inagibile.

I danni all'Istituto Severi Correnti dopo l'occupazione (Foto Salmoirago)

In particolare, sono stati trovati banchi e altri arredi rovinati e utilizzati per costruire delle barricate, computer buttati nella spazzatura, scritte sui muri. Rotte le telecamere di sorveglianza interne, rete wi-fi fuori uso. Scaricati gli estintori nei corridoio, tanto che stamattina chi è entrato ha parlato di aria irrespirabile. Forzati gli armadietti del personale.

La situazione trovata all'interno dell'Istituto Severi Correnti dopo l'occupazione (Foto Salmoirago)

L’occupazione del Severi Correnti è scattata nella mattinata di martedì 30 gennaio, come forma di protesta contro la cogestione studenti-professori e per organizzare lezioni sulla situazione in Palestina, sul caso di Ilaria Salis e quello di Davide “Dax” Cesare, oltre a corsi di autodifesa femminile e attività ludiche come partite di calcio e pallavolo.

I danni all'Istituto Severi Correnti dopo l'occupazione (Foto Salmoirago)

Nei progetti del Collettivo di studenti che l’ha organizzata sarebbe dovuto proseguire per tutta la settimana, ma già da giovedì alcuni studenti hanno protestato per il “diritto di studio negato” e si sono organizzati con alcuni professori per fare lezione all’aperto fuori dai cancelli. La dirigente scolastica e i professori hanno lamentato, fin da subito, i danni all’interno dell’edificio.