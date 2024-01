Istituto Severi Correnti, scatta l’occupazione: lezioni sostituite con partite di calcio, murales e incontri sulla Palestina

Milano – Dalla mattina di oggi martedì 30 gennaio è scattata l’occupazione dell’istituto Severi Correnti di via Alcuino a Milano. Gli studenti hanno organizzato un’assemblea nel cortile dell’istituto e srotolato gli striscioni che annunciano l’occupazione, che durerà fino a giovedì 1 febbraio.

L'assemblea degli studenti nel cortile dell'Istituto Severi-Correnti

No alla cogestione

Il Collettivo del Severi Correnti ha poi consegnato agli studenti una lettera in cui vengono spiegati i motivi dell’azione. Il primo è la protesta contro la cogestione, tre giorni durante i quali i ragazzi partecipano, insieme ai docenti, alla gestione delle attività della scuola. “All’inizio di quest’anno – recita il comunicato del Collettivo – parte del corpo docente ha proposto tre giorni di cogestione. Alcuni di loro sono mossi da buone intenzioni, dalla voglia di aprire un dialogo e costruire un’alternativa alle quotidiane lezioni. Ma la maggior parte di loro e la preside hanno usato la cogestione per prevenire l’occupazione”.

Solidarietà al popolo palestinese

L’altro fronte di protesta è la Palestina. “Come studenti e occupanti vogliamo esprimere in modo chiaro la nostra solidarietà al popolo palestinese imprigionato, bombardato e torturato dopo l’attacco del 7 ottobre e un’occupazione che dura da 76 anni. In Italia come nel resto d’Europa stiamo vedendo come le istituzioni stiano puntando a uniformare il pensiero pubblico sul genocidio palestinese per sostenere l’alleato sionista con alimentazione da parte (del potere) di paure interne ed esterne ai confini italiani che servono a legittimare la sempre più dilagante cultura razzista, fascista e militarista”.

Il programma dell'occupazione e uno degli striscioni appesi all'interno dell'istituto

Le attività in programma

Il calendario delle attività durante l’occupazione prevede questa mattina un’esibizione di freestyle, la realizzazione di un murales e un incontro sulla Palestina. Nel pomeriggio ancora murales, partita di “calcio popolare” e un incontro dal titolo No Cpr. Domani tra le attività ludiche ci saranno un torneo di calcio, uno di pallavolo e un laboratorio di serigrafie. In programma poi incontri sulla vicenda di Giuseppe Pinelli e di Davide “Dax” Cesare.