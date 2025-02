Liberazione, cartelli all’ingresso della città

Il prossimo 25 aprile saranno 80 anni dalla Liberazione di Milano dall’occupazione nazifascista e il Comune inizia a fare i primi passi per preparare gli eventi legati all’anniversario. La Giunta di Palazzo Marino martedì ha approvato la delibera con le linee di indirizzo per la realizzazione del progetto “Il Tempo della Pace e della Libertà. Ottanta anni di Liberazione”.

Il provvedimento indica gli ambiti tematici, gli obiettivi e le azioni da svolgere lungo tutto il 2025 per celebrare la Liberazione di Milano e dell’Italia dall’occupazione nazifascista. Il programma sarà realizzato coinvolgendo associazioni e istituzioni culturali, i Municipi e la cittadinanza e toccherà diversi ambiti tematici, tra cui la guerra, la distruzione, le partigiane e i partigiani, i luoghi e la Resistenza, il “prima“ e il “dopo“ 25 Aprile.

Insieme al Comune un ruolo primario sarà svolto dal Dipartimento di Studi storici “Federico Chabod” dell’Università degli Studi di Milano con cui l’amministrazione sottoscriverà un accordo di partnership per l’organizzazione di percorsi, di strumenti divulgativi e di ricerca storica. Il programma sarà presentato nelle prossime settimane e successivamente consultabile sulla piattaforma “Milano è Memoria“.

Tante le iniziative delineate nella delibera di Giunta: installazione di nuove targhe commemorative; manutenzione straordinaria delle targhe storiche; nuove intitolazioni di spazi pubblici; itinerari turistici sui luoghi della memoria; cartellonistica di ingresso in città; incontri di approfondimento storico e culturale; la mappa della Liberazione; avviso pubblico per contributi “Milano è memoria”; mostra “Ottanta anni di Libertà”; interventi di arte pubblica; Experience, gioco di ruolo per la memoria; podcast su donne della Resistenza; concerti dedicati alla Liberazione; raccolta di iniziative spontanee.

M.Min.