L’ex Trotto diventa "città-giardino". Mercato e asilo nido nelle scuderie

Il progettista Brian Girard la definisce "la città-giardino del XXI Secolo" e il paesaggista Andreas Kipar ne descrive uno degli elementi chiave, "l’anello verde della biodiversità". Entrambi parlano del progetto di rigenerazione urbana “Extm’’ che sta per “Ex Trotto Milano’’. Siamo di fianco allo stadio di San Siro, dove fino al 2012 correvano i cavalli e che dopo di allora è diventata un’area dismessa. Anzi, non lo è più da un paio d’anni, da quando Hines, società globale di investimento, sviluppo e gestione immobiliare, l’ha presa in mano per disegnare un nuovo quartiere della città.

Il masterplan di Extm presentato ieri mattina nell’area dove una volta i purosangue facevano la cosiddetta “sgambata’’ prima delle corse o degli allenamenti, riguarda un’area di 130 mila metri quadrati in cui sorgeranno 700 alloggi in affitto convenzionato di cui una parte, 300, destinati ad anziani over 65, e 600 appartamenti venduti nel mercato libero. In totale, circa 3 mila nuovi residenti. Poco meno di metà dell’area, 50 mila mq, è destinata a parco con 700 nuovi alberi (l’area verde è progettata dallo studio Land) mentre 12 mila mq saranno occupati da servizi aperti alla città che includono un mercato urbano con prodotti a chilometro zero, un asilo nido per 60 bambini, una struttura per il doposcuola gratuito, una scuola pubblica d’infanzia per 125 bambini e 4.200 mq per la creazione di impianti sportivi aperti alla città.

L’investimento complessivo è di 450 milioni di euro nell’arco dei prossimi quattro anni e Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines in Italia, fissa i tempi di realizzazione del progetto: "Entro il 2024 prevediamo la cantierizzazione. I lavori dureranno 30 mesi, dunque contiamo di aver completato tutto nel 2027. I progetti definitivi degli edifici da costruire saranno pronti entri sei mesi". Il masterplan firmato dallo studio internazionale di architettura Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) mostra la collocazione di palazzi, verde e servizi. Il masterplan è stato condizionato da fatto che le ex scuderie e gli ex fienili dell’ippodromo del Trotto sono stati vincolati dalla Sovrintendenza e dunque non potranno essere abbattuti ma dovranno essere riqualificati e utilizzati con altre funzioni: al posto dei cavalli saranno ospitati il mercato, l’asilo nido e il doposcuola gestito dall’associazione PortoFranco. L’architetto Leopoldo Freyrie sottolinea che "il riuso di questi spazi è una grandissima opportunità per la città e, grazie a ciò, piazza Axum, che ora è un non luogo, diventerà una vera piazza".

La Soprintendenza ha vincolato anche l’ovale in cui un tempo si sfidavano i purosangue. Kipar spiega che lì ci sarà "l’anello verde della biodiversità" e ringrazia la Sovrintendenza "perché il suo vincolo ci ha costretto a fare di necessità virtù".

Una domanda, intanto, sorge spontanea: come si legherà il futuro dello stadio Meazza con il futuro quartiere Extm? Abbadessa dice di non essere preoccupato dal destino della Scala del calcio, che Milan e Inter vorrebbero abbandonare per realizzare le loro nuove case a San Donato Milanese e Rozzano: "Ci sarà di sicuro interesse per l’area dello stadio, che è strategica: il suo eventuale riutilizzo sarà vincente. Per il nostro progetto è un’opportunità, non una minaccia". L’assessore comunale alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, invece, replica al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che lunedì aveva accusato il sindaco Giuseppe Sala e il Comune di aver perso un’occasione di sviluppo per San Siro non dando il via libera al progetto dei due club: "Se il progetto del nuovo stadio incontra delle difficoltà è perché è stato messo un vincolo da un ente, cioè la Sovrintendenza, che rispetto, ma che è diretta emanazione del Governo".