L’ex sindaco Rocchi "Mi davano per morto ma sono più che vivo" E ora deciderà le elezioni

di Laura Lana

"Mi davano per morto. Prenderai il 6%, mi dicevano. Altri arrivavano al massimo al 10%. Invece, sono più che vivo". L’ex sindaco Angelo Rocchi sa di avere in mano la golden share di queste elezioni e la vuole esercitare tutta. A partire dalle trattative in vista del ballottaggio, dove ha rischiato di arrivare contro Stefano Zanelli del centrosinistra (35,22%). Terzo classificato col 23,55% (3.949 voti, appena 514 in meno del competitor Giuseppe Di Bari), la sua civica Avanti con Rocchi è la prima forza politica in città con il 18,06% (2.814 voti): una percentuale che ha superato quella del 2020 di Noi con Rocchi (17,49%), quando fu rieletto al primo turno alla guida del centrodestra. "C’è stato un consenso personale altissimo. La mia è una vittoria personale senza i partiti. Dai numeri emerge chiaramente che lo schieramento, anche senza la Lega, con me avrebbe vinto al primo turno. Ma in politica ci sta che ognuno corra per sé, se non ci sono le condizioni per continuare insieme". Eppure proprio Di Bari (26,62%) ha aperto la porta sia a Rocchi che a Dania Perego, che si è fermata al 14,61% con Lega e due civiche. "Le ammucchiate sono controproducenti, perché le ferite le puoi coprire ma poi tornano fuori. Le minestre riscaldate non funzionano. Non si può rifare il gruppo di prima solo cambiando il sindaco e far finta che non sia accaduto nulla a luglio". Così, nel futuro di Rocchi, potrebbe addirittura esserci un tandem col centrosinistra. "In politica mai dire mai. Tratterò e deciderò in base all’esito degli incontri e delle garanzie sul programma da portare avanti. Non ho nessuna pregiudiziale nei confronti di Zanelli. Che è un civico, non un esponente di partito, ed è anche una persona a modo e civile. Pubblicamente ho già detto che potrei collaborare con lui. È ovvio che, in ogni caso, il mio appoggio passerà esclusivamente da un apparentamento e non da un appoggio esterno".