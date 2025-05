Leo Missi vuole cambiare: "Troppe 475 case Aler vuote. La zona rossa serve a poco"

Il centrosinistra sostiene Leone “Leo“ Missi con una coalizione ampia, che comprende la lista Rozzano per Missi sindaco, Movimento 5 stelle, Alleanza verdi sinistra e Partito democratico. Avrebbe voluto un confronto pubblico con l’altro candidato, per discutere dei programmi davanti ai cittadini e offrire a Rozzano una scelta davvero consapevole il 25 e 26 maggio. Ma non è stato possibile.

Come intendete affrontare la questione abitativa e le criticità del quartiere Aler? "A Rozzano ci sono 475 appartamenti Aler vuoti. Vanno riqualificati e assegnati subito, soprattutto ai giovani e alle famiglie che affrontano ogni giorno una crescente emergenza abitativa. È una priorità assoluta. Per questo istituiremo un tavolo permanente con Aler, proprietario di un terzo delle abitazioni del nostro Comune. Serve una collaborazione vera, fattiva e costante su tutta la gestione del patrimonio Aler. Il nodo casa è legato a doppio filo al teleriscaldamento, oggi in mano a un privato con un contratto capestro di cinquant’anni che penalizza le famiglie. Un contratto che va rivisto, rinegoziato, messo in discussione: serve un modello trasparente, che tuteli i cittadini e non i profitti".

Quali progetti concreti per rendere Rozzano più sostenibile e sicura? "Posto che un aumento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio sia necessario, è evidente che la sicurezza non si garantisce solo con più agenti e repressione. In sei anni, la destra ha adottato soluzioni fallimentari, trasformando Rozzano in “zona rossa“, peggiorando la situazione. Droni, cani antidroga, elmetti, scudi e tenute antisommossa: tutto inutile. I rozzanesi hanno paura, il degrado è crescente, le loro case valgono meno, e i nostri giovani scappano altrove. Serve un cambio di paradigma: più educazione di strada, presenza costante nei quartieri, un presidio reale della polizia municipale, che torni a essere vicina e riconoscibile".

Cosa intendete fare per la salute della cittadinanza? "La salute comincia dal territorio. Dalle fragilità delle famiglie, che devono essere ascoltate e sostenute con servizi sociali capaci di lavorare sul campo. Servono più psicologi, logopedisti, operatori di prossimità, pronti a intervenire prima che il disagio diventi emergenza. Vogliamo una rete pubblica forte, umana, radicata nei quartieri. Sul fronte sanitario, metteremo in campo tutti gli strumenti disponibili per riportare i medici a Rozzano. E promuoveremo stili di vita sani a partire dalle scuole: mense con cibo di qualità, educazione alimentare, sport e prevenzione".

