L’ennesima tragedia Madre e figlia morte "Aveva ridotto il lavoro per stare con la famiglia"

di Valeriano Musiu

e Federica Zaniboni

Anni fa si erano trasferiti dalla Calabria a Milano, dove lei lavorava come avvocatessa e lui era professore. Ma l’estate trascorsa nel paesino d’origine si è trasformata presto in tragedia, con uno schianto fatale che in pochi istanti ha distrutto una famiglia. La 36enne Antonella Teramo e la figlia Maya, di appena quattro anni, sono morte nel terribile incidente sulla Jonio-Tirreno all’altezza del comune di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria. Dietro di loro, in auto, il marito della donna e papà della piccola, Giuseppe Campennì, che domenica pomeriggio ha assistito inerme al violentissimo frontale con un’Alfa Romeo. Nulla da fare nemmeno per l’uomo che era alla guida.

Ricordata dai colleghi come una persona "brava, sincera e umana", Antonella collaborava con lo studio SLC Milan Firm nel capoluogo lombardo. "Era un’ottima professionista – racconta il legale e collega Antonino Crea –, con la quale siamo riusciti a creare un eccellente rapporto personale. Era una risorsa preziosa, anche quando si trattava semplicemente di ricevere un parere o una consulenza".

Ma oltre che una "brava penalista", Antonella era anche impeccabile mamma della piccola Maya. Un “mestiere“ che, secondo chi la conosceva, le riusciva tanto bene quanto quello forense. "Con la nascita della bambina – continua il collega dello studio milanese – aveva deciso di alleggerirsi il carico di lavoro per dedicare più tempo alla figlia. Esercitava la professione come collaboratrice freelance. Voleva fare la madre, e manteneva comunque il suo ruolo professionale". Originaria di Tropea, in provincia di Vibo Valentia, la 36enne si era sposata nel 2018. Dopo due anni, era nata la bimba.

Sconvolti per l’accaduto anche i colleghi di Giuseppe, che sanno bene quanto sia sempre stato "legatissimo alla famiglia". Insegnante del laboratorio di Meccanica dell’IIS Altiero Spinelli di Sesto San Giovanni, il papà della piccola Maya a scuola è "benvoluto da tutti". La notizia della tragedia "ha lasciato tutti attoniti, senza parole", aggiungono i docenti dell’istiuto in cui lavora. "Alla vigilia del rientro a scuola, tutto ci saremmo potuti aspettare tranne una notizia del genere".

Nell’impatto, avvenuto mentre la famiglia tornava da una gita alle cascate del Marmàrico, a Bivongi, organizzata per festeggiare il compleanno proprio di Antonella, è rimasto ferito, seppur non gravemente, anche il fratello Domenico Teramo che era alla guida dell’auto. In condizioni più serie, invece, la sua compagna Valentina Crudo, a sua volta originaria della Calabria ma nata e cresciuta a Milano. Sono ore di apprensione per lei e la sua bimba, più piccola della cuginetta di appena un anno. "In questo momento tragico per tutte le famiglie coinvolte – scrive su Facebook la sorella di Valentina –, voi le mie Donne, dovete lottare per chi vi ama con tutto il cuore e lottare in nome delle vite spazzate di Mamma Antonella e della piccola Maya. Dovete lottare e vincere contro le avversità che questa triste vita vi e ci ha riservato". Un messaggio di cordoglio per le vittime, ache da parte di tutto lo studio legale dove lavorava la 36enne. "Ci mancherai – scrivono sui social –, questa tragedia è tanto ingiusta quanto atroce. Non ti dimenticheremo mai, custodendo il tuo ricordo in un posto speciale del nostro cuore. Ci stringiamo al dolore della famiglia, alla quale porgiamo le nostre più sincere condoglianze".