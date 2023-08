Maya Teramo, morta a 4 anni in un incidente: gravissima la sorellina gemella

Milano, 21 agosto 2023 – Maya Teramo, una bambina di quattro anni morta e la sorellina gemella in gravissime condizioni dopo un incidente avvenuto ieri sulla statale 682 Jonio-Tirreno a Melicucco in provincia di Reggio Calabria. Feriti anche il genitori delle due bambine: Domenico Teramo, di 39 anni, e Valentina Crudo di 30 che sono stati entrambi operati.

La famiglia

La famiglia è originaria di San Calogero (Vibo Valentia) ma residente in un comune del milanese. Fatima, la sorellina di Maya è stata dapprima portata all'ospedale di Polistena da dove, in considerazione della gravità delle sue condizioni, è stata trasferita in una struttura sanitaria più attrezzata a Messina.

L'incidente avvenuto a Melicucco in provincia di Reggio Calabria

Tre i morti

Il violento scontro a pochi metri dalla svincolo per Melicucco ha visto coinvolte tra un'Alfa Romeo Giulietta e una Bmw dove si trovava la piccola deceduta. Oltre alla bimba sono morte altre due persone: Domenico Politi (39), e una donna di 37 anni, Antonella Campennì che insieme alla famiglia Teramo si era recata a visitare le cascate di Bivongi e che stava rientrando in paese. Scene strazianti all’ospedale di Polistena, dove sono arrivati alcuni parenti delle vittime.