Chi era Antonella Teramo, mamma della piccola Maya morte in un incidente stradale in Calabria

Milano, 21 agosto 2023 – Nel bilancio dei morti del tragico incidente avvenuto ieri, domenica 20 agosto, sulla strada statale Jonio-Tirreno nel comune di Melicucco, in Calabria, ci sono anche Antonella Teramo, 36 anni, e sua figlia Maya, di quattro.

Il compleanno

Il 20 agosto era una data speciale: era il giorno in cui era nata Antonella, che era andata in gita alle cascate di Bivongi per festeggiare il suo compleanno insieme alla famiglia.

La laurea

Antonella Teramo era un’avvocata penalista: si era laureata all’università “Magna Graecia” di Catanzaro nel 2013, con una tesi in Diritto Commerciale. Poi si era trasferita a Milano per esercitare la professione.

Antonella Teramo e il terribile incidente in cui ha perso la vita la piccola Maya

I colleghi

“Quando ho ricevuto la notizia ero sconvolto. Attualmente sono in vacanza a Melito di Porto Salvo e proprio nel giorno dello schianto mi sono trovato a fare la stessa strada dove è avvenuto l’incidente. È una coincidenza che mi lascia senza parole. Non riesco ancora a elaborare quello che è successo, è troppo tragico», racconta al Giorno l’avvocato Antonino Crea, dello studio SLC Milan Firm.

Brava penalista

“Antonella era brava, sincera, umana. Un’ottima professionista e un’avvocata penalista con la quale siamo riusciti a creare un ottimo rapporto personale, oltre che professionale. Per me era come una di famiglia”.

Mamma e avvocata

Il loro rapporto professionale negli ultimi anni, con la nascita di Maya, era diventato meno intenso perché Antonella aveva voglia di dedicare più tempo alla figlia: “Si dedicava alla professione come collaboratrice freelance. Voleva fare la madre, ma manteneva il suo ruolo professionale e con tutto lo staff”, continua Crea.

Il ricordo

Per lui, adesso, rimane il ricordo del sorriso di Antonella: "Era un sorriso avvolgente. Una volta ci eravamo trovati a fare una foto con Costantino Vitagliano, che è stato nostro cliente: in quell’occasione di lei mi ricordo l’espressione felice, allegra. Era stato un momento di risate e di felicità. Voglio ricordarla così”.